USR va avea propriul candidat la presedintia Romaniei: Ne dorim un presedinte luptator, nu elegant

Unul dintre acestia este Stelian Ion, deputatul USR care a fost unul dintre cei mai combativi in comisia parlamentara in care au fost modificate Legile Justitiei si Codurile Penale."USR va avea propriul candidat la presedintie. Putem avea un presedinte luptator sau un presedinte elegant. USR isi va dori un presedinte luptator, care va lupta cu toate armele pentru apararea Constitutiei. Un presedinte care in urma unei lecturi indelungate a unei decizii CCR poate gasi o varianta de iesire din impas", a declarat Stelian Ion la Parlament, dupa ce presedintele Iohannis a semnat decretul de revocare a sefei DNA.De asemenea, intrebat daca USR il va sustine pe Klaus Iohannis pentru un al doilea mandat, presedintele partidului, deputatul Dan Barna, a raspuns: "USR a declarat constant ca va avea candidat la alegerile prezidentiale. Este pozitia noastra constanta pe acest subiect".Klaus Iohannis a anuntat pe 23 iunie, la Sibiu, ca va candida pentru un nou mandat de presedinte al Romaniei. Atunci Iohannis sustinea ca nu se teme de suspendare pentru ca "nu are cine sa o faca". PNL si-a anuntat deja sprijinul pentru fostul sau presedinte.Pana in prezent PSD si ALDE nu si-au desemnat candidatii la presedintia Romaniei.Presedintele Klaus Iohannis a semnat, luni, decretul de revocare a Laurei Codruta Kovesi, care a fost deja publicat in Monitorul Oficial, intrand astfel in vigoare. Laura Codruta Kovesi a anuntat ca pleaca din DNA, dar ramane procuror.