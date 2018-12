USR va sesiza CCR pe Legea pensiilor si proiectul care ii scapa pe evazionisti de urmarirea penala daca achita prejudiciul

"Am discutat si cu cei de la PNL. Vom ataca impruna la CCR acest proiect de lege - legea pensiilor - care nu mai este proiect de astazi, care, pur si simplu, vinde miste minciuni pensionarilor din Romania", a declarat Dan Barna, miercuri la Parlament.Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, Legea pensiilor, dupa ce deputatii au admis, in plenul de marti un amendament al UDMR, initial respins de Comisia de munca, care prevede ca cei care sufera de handicap grav se pot pensiona la realizarea unei treimi a stagiului complet de cotizare.Proiectul a fost votat cu 193 de voturi "pentru", unul "impotriva" si 14 abtineri. Patru deputati nu si-au exercitat dreptul de a vota.De asemenea, liderul USR a mai precizat ca partidul sau va ataca la CCR si proiectul de lege pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale. Acesta a adaugat ca legea este "o constructie ideala pentru ca infractorii sa poata fura din bani publici"."Vom ataca aceasta initiativa la CCR. Noi consideram ca aceasta idee nastrusnica specifica gastii infractionale din PSD conform careia hotul neprins devine negustor cinstit nu poate sa fie un principiu de lege intr-un stat democratic. Ideea ca este okay sa furi si in caz sa esti prins platesti un pic si iti vezi de treaba adica te intorci la furat, coroborat cu ce avem in Coduri, unde stiti ca pentru evaziune fiscala si spalare de bani nu mai pot fi arestati este pur si simplu o constructie ideala pentru ca infractorii sa poata fura din bani publici sau sa poata fura bani prin diverse modalitati dupa care sunt prinsi si derajnati de procurori sa se suie in avion si sa plece in Madagascar, Costa Rica, Brazilia sau in alte tari generoase", a declarat Dan Barna, miercuri la Parlament.Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, in calitate de for decizional, proiectul de lege pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale. Proiectul prevede ca daca unul dintre inculpati achita prejudiciul integral plus 20% toti ceilalti acuzati scapa de urmarirea penala.Deputatii au adoptat initiativa cu 188 voturi "pentru", 38 "impotriva" si trei abtineri. ...citeste mai departe despre " USR va sesiza CCR pe Legea pensiilor si proiectul care ii scapa pe evazionisti de urmarirea penala daca achita prejudiciul " pe Ziare.com