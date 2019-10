"Am luat inca de aseara mesajul presedintelui de sustinere a anticipatelor, azi chiar am inaintat pactul pentru anticipate, presedintele a fost in asentimentul nostru.In egala masura s-a discutat si despre necesitatea unui nou guvern, Guvernul Dancila a fost demis, Romania are nevoie de un nou guvern care sa aiba ca obiectiv aniticipatele in februarie.Ne bucuram ca si Ludovic Orban, chiar si Viorica Dancila au vorbit despre anticipate", a declarat Dan Barna la finalul consultarilor cu Iohannis.Dan Barna a exclus varianta ca Guvernul Dancila sa ramana pana in primavara, cand ar putea fi organizate anticipate, afirmand ca este cea mai proasta varianta posibila."Aceasta este cea mai proasta varianta posibila (Guvernul Dancila sa ramana pana in primavara - n.red.), nici Klaus Iohannis nu o sustine. Pentru cetatenii romani mesajul ar fi imposibil de explicat. Cum sa le spui ca am reusit prin foarte mari eforturi sa dam Guvernul jos, dar il mai tinem pana in primavara?"In plus, liderul USR a subliniat ca formatiunea sa ca sustine in Parlament un guvern politic, din care nu va face parte, cu promisiunea ca acesta va organiza anticipate la inceputul anului viitor, pentru ca acum, pe final de mandat prezidential, Constitutia nu permite."Vom sustine parlamentar o guvernare fara PSD, care sa isi asume alegeri anticipate in luna februarie", a subliniat Barna.Guvernul Dancila a picat, joi, dupa ce motiunea de cenzura depusa de Opozitie a fost votata joi in Parlament, fiind votata de 238 de parlamentari.Presedintele Klaus Iohannis a chemat, vineri, partidele parlamentare la Cotroceni pentru discutii despre guvernul care va lua locul Executivului Dancila.Urmareste LIVE desfasurarea consultarilor si declaratiile liderilor politici veniti la Cotroceni ...citeste mai departe despre " USR va sustine in Parlament orice guvern fara PSD, care promite anticipate in februarie " pe Ziare.com