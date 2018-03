USR vrea ca toti romanii plecati cu treaba in tara sau in strainatate sa poata vota prin corespondenta la urmatoarele alegeri

Masura ar urma sa li se aplice si romanilor din tara aflati in situatii similare, astfel ca studentii sau angajatii fara vize de flotant in alte orase isi vor putea exercita dreptul de vot acolo unde locuiesc, fara sa mai fie nevoiti sa mearga acasa, la adresa din buletin."Consideram ca este important ca alegatorul sa isi poata exprima optiunea de vot, indiferent de locul in care se afla in perioada alegerilor. Pentru romanii care traiesc temporar in strainatate votul reprezinta legatura lor cu comunitatea din care au plecat. De aceea, propunem ca la alegerile parlamentare, romanii cu resedinta in strainatate sa poata vota fie pentru candidatii din circumscriptia Diaspora, fie pentru circumscriptia electorala corespunzatoare adresei de domiciliu din Romania", a explicat deputatul USR Matei Dobrovie, initiatorul propunerii legislative, intr-un comunicat de presa.USR isi doreste ca votul prin corespondenta sa constituie o alternativa sigura la votul clasic, sa corespunda nevoilor alegatorilor romani si sa incurajeze participarea la vot. In acest sens, initiativa propune extinderea votului prin corespondenta si la alegerile prezidentiale, astfel incat sa nu mai existe cozi uriase la sectiile de votare si restrangeri ale dreptului de vot, cum s-a intamplat in 2014.USR a solicitat dezbaterea initiativei in procedura de urgenta, astfel incat la alegerile din 2019 sa poata fi aplicate noile reglementari.Initiativa le apartine parlamentarilor USR Matei Dobrovie, Radu Mihail, Tudor Benga si Florina Presada, care au organizat mai multe intalniri si consultari cu experti din domeniu, reprezentanti ai societatii civile si institutii competente in materie."Una dintre promisiunile noastre din campanie a fost reforma electorala, iar acest proiect de lege este un nou pas in aceasta directie. In noiembrie am introdus patru proiecte de lege care vizau scaderea pragurilor electorale si reducerea cu peste 75% a numarului de semnaturi necesare pentru candidaturi.Prin proiectul introdus azi extindem exponential accesul la vot, atat al cetatenilor din strainatate, cat si din tara. Este de departe cel mai amplu proiect de liberalizare a pietei politice din Romania si vom continua si cu alte ...citeste mai departe despre " USR vrea ca toti romanii plecati cu treaba in tara sau in strainatate sa poata vota prin corespondenta la urmatoarele alegeri " pe Ziare.com