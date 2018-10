Valcov spune ca nu e rentabil sa accesam fonduri UE pentru spitale. Ce ii raspunde Corina Cretu

"Cifrele nu mint niciodata. Hai sa vedem! Comisia Europeana aloca RO 150 milioane euro pentru studiile si constructia (inclusiv dotarea) a 3 spitale. Studiile, conform BEI, cei care le si elaboreaza, costa 120 milioane euro. Conform acelorasi studii BEI, constructia si dotarea celor 3 spitale costa 1,2 miliarde euro. (Probabil din cele 30 de milioane euro ramase).Intre timp, statul roman scoate in parteneriat public privat studiul, constructia si dotarea unui spital, cu 140 milioane euro. Asta, ca sa intelegem exact cum stau lucrurile!", a scris pe Facebook Darius Valcov.Mesajul lui Valcov a venit dupa ce Guvernul a fost criticat ca nu a facut nimic pentru a folosi fondurile UE alocate pentru constructia de spitale, dar Dancila s-a laudat cu asigurarile primite de la presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, ca investitorii turci sunt interesati de construirea unui spital regional la Constanta, de 1.000 de paturi.La ce face Valcov referireValcov face referire la cele trei spitale regionale - Iasi, Cluj si Craiova - convenite inca din timpul guvernarii Ponta, cu Comisia Europeana. Atunci s-a stabilit ca finantarea europeana va fi de 150 de milioane de euro, partea romana angajandu-se sa contribuie cu alte aproximativ 400 de milioane de euro.In 2016, Guvernul Ciolos a aprobat planul cerut de Comisia Europeana, a alocat terenurile necesare in fiecare dintre cele trei orase, iar ministrul Vlad Voiculescu a incheiat un acord cu Banca Europeana de Investitii (BEI), in valoare de 1,5 milioane de euro, care presupunea ca BEI sa realizeze studiile de fezabilitate, documentatia si organizarea licitatiilor pentru construirea efectiva si dotarea spitalelor.Tot in 2016, PSD a inclus cele 3 spitale in promisiunile electorale si, deci, si in programul de guvernare. Doi ani mai tarziu, niciun pas nu a fost facut. Finantarea agreata cu Comisia Europeana prevede ca termenul-limita pentru finalizarea celor trei spitale este 2022, altfel banii sunt pierduti.Guvernele PSD n-au facut niciun pas pentru aceste spitaleMesajul lui Valcov a primit insa o replica dura chiar din PSD. Comisarul ...citeste mai departe despre " Valcov spune ca nu e rentabil sa accesam fonduri UE pentru spitale. Ce ii raspunde Corina Cretu " pe Ziare.com