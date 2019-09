Valentin Naumescu: E un moment politic dificil. Criza ar putea dura pana in decembrie 2020, cu costuri imense pentru Romania Interviu

Intr-un interviu acordat Ziare.com, Valentin Naumescu vorbeste despre cateva dintre marile teme ale actualitatii interne si europene, care se suprapun in acest moment: criza guvernamentala, iminentele alegeri prezidentiale, inceperea activitatii de catre noua Comisie Europeana si Brexit-ul."E un moment politic dificil pentru Romania si nu se intrevad solutii imediate. Eu chiar as spune ca ne pregatim de o criza politica indelungata", care s-ar putea prelungi pana in decembrie 2020, "cu costuri imense pentru Romania", spune Valentin Naumescu."Sunt multi oameni integri, care stiu ce trebuie facut si doresc sa sustina directia europeana a tarii, dar, din pacate, ceea ce se intampla acum in parlament si guvern este foarte, foarte departe de ceea ce avem nevoie si de asteptarile noastre", subliniaza presedintele ICDE in interviul acordat Ziare.com.Ne confruntam cu o noua criza politica, guvernamentala. Intr-o Romanie cu adevarat europeana, ce ar fi trebuit sa se intample imediat ce unul dintre partide ar fi decis sa iasa din alianta aflata la guvernare?Din pacate, este limpede ca nu ne aflam in situatia unei Romanii europene. Intr-o Romanie europeana, premierul Dancila ar fi trebuit sa demisioneze imediat ce partenerul de guvernare, ALDE, si-a anuntat iesirea de la guvernare si, in mod normal, PSD, ca prim partid in Parlament, trebuia sa incerce formarea unui nou guvern, in cazul in care ar fi putut realiza o noua majoritate parlamentara.Iar daca acest lucru se dovedea imposibil, trebuia intrat in procedura descrisa de art.89 din Constitutie - dizolvarea Parlamentului si convocarea de alegeri anticipate. Ceea ce inca nu este imposibil.Dar in Constitutie scrie ca Parlamentul nu poate fi dizolvat in ultimele 6 luni ale mandatului Presedintelui Romaniei, situatie in care ne aflam si noi acum.Stiu, dar, odata declansata criza guvernamentala prin vacantarea functiei de prim ministru - fie prin demisie, fie prin motiune de cenzura - ar fi urmat, conform art. 89, cel putin doua nominalizari ale presedintelui p ...citeste mai departe despre " Valentin Naumescu: E un moment politic dificil. Criza ar putea dura pana in decembrie 2020, cu costuri imense pentru Romania Interviu " pe Ziare.com