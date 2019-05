Viata diplomatilor si functionarilor romani din New York: Gatesc la resou, nu au apa calda, sobolanii misuna pe holuri

Situatia este relatata de Daiana Voiculescu, profesor la NYU School of Medicine. Ea precizeaza ca la alegerile europarlamentare de duminica, sectia de vot a fost organizata chiar in acea cladire, iar in timpul scrutinului au plutit in aer "parfum si fericire"."Sectia de vot de la New York a fost duminica una de elita: personalul biroului electoral a fost suplimentat cu 50%, scaune au fost asezate pe trotuar (e drept, dupa ce a votat ministrul de externe, scaunele au fost luate "ca sa nu se fure"), apa a fost pusa la dispozitia votantilor, iar femeile gravide si cu copii au avut prioritate. Parfum si fericire au plutit in aer", scrie Diana Voiculescu pe Facebook Dar, povesteste ea, in spatele acestei bune organizari se afla o mizerie tipica lumii a treia."Insa sub pres duhnea mizeria tipica lumii a treia. De mai mult de un an, zecile de familii ale diplomatilor si functionarilor romani care traiesc in Cladire nu au gaz menajer. Gazul a fost intrerupt in primavara lui 2018 de catre municipalitate pentru probleme grave de siguranta, probleme pe care statul roman - proprietar al Cladirii - ar trebui sa le rezolve.In 2019, diplomatii romani din New York gatesc pe resouri electrice portabile. Apa calda lipseste de multe ori, iar hoarde de sobolani misuna in voie prin apartamente si pe holuri", sustine aceasta.Daiana Voiculescu precizeaza ca oamenilor le este teama sa vorbeasca pentru ca isi vor pierde posturile si, apoi, intorsi in Romania vor fi stigmatizati."In ciuda conditiilor insalubre, oamenilor le e frica sa vorbeasca. Le este teama ca-si pierd posturile si ca, odata intorsi in Romania, vor fi stigmatizati.Saptamana viitoare, membrii ONU vor vota componenta Consiliului de Securitate pentru sesiunea 2020-2021.Romania viseaza la pozitia alocata Europei de Est. Dar cum poti sa garantezi securitatea lumii, cand tu nu esti capabil sa asiguri siguranta si necesitatile de baza ale propriilor angajati? Poate mutand ambasada la Jerusalem, nu?", mai scrie profesorul....citeste mai departe despre " Viata diplomatilor si functionarilor romani din New York: Gatesc la resou, nu au apa calda, sobolanii misuna pe holuri " pe Ziare.com