Vicepremierul Ungariei cere autonomie teritoriala pentru Tinutul Secuiesc

Acesta spune ca s-a oferit singurul raspuns posibil astazi la "catastrofa Trianon" (Tratatul de la Trianon - n.red.), cei peste un milion de cetateni maghiari noi si politica nationala construita fiind "istoria insasi".Semjen a mentionat ca acest lucru va dainui si a accentuat ca autonomia nu e favoare sau o cerinta extrema, ci o practica de succes prezenta deja in Uniunea Europeana, iar ceea ce s-a cerut pentru maghiari nu este fara precedent, potrivit agentiei de presa MTI.In opinia politicianului, pentru maghiarii din Secuime ar fi potrivita autonomia teritoriala, pentru cei din Partium ar fi potrivita o autonomie culturala, iar pentru maghiarii din zona de sud a Transilvaniei s-ar potrivit o autonomie pe baza personala.Vicepremierul Ungariei a mai declarat ca nu se vrea ca Budapesta sa fie cea care spune ce se potriveste, ci ca acest lucru trebuie decis de comunitatile locale. El a subliniat ca Ungaria va oferi tot spijinul necesar.Printre altele, politicianul a mai spus ca unificarea Universitatii de Medicina si Farmacie (UMF) din Targu Mures cu o universitate tehnica locala cu predare in limba romana este tragica pentru maghiarii care invata la UMF. De asemenea, el a solicitat Guvernului nostru sa actioneze in acest sens si "are incredere" ca legile romanesti vor fi respectate.Potrivit sursei citate, "daca nu mai exista cale de intoarcere", ungarii sunt dispusi sa creeze un cadru de functionare sectiei maghiare de la UMF Targu Mures pe modelul Universitatii Sapientia.