Vicepresedinte AEP: S-au retras 4.000 de presedinti de sectii de votare

El a precizat ca acest lucru nu este neobisnuit, iar procesul electoral nu va fi afectat."Am fost instiintati despre retrageri chiar cand s-au intamplat aceste retrageri. La referendum, legislatia prevede ca desemnarea presedintilor de sectie de votare si inlocuirea acestora o fac presedintii de tribunale.Nu este o cifra foarte mare, pentru ca vorbim de o cifra de aproximativ 4.000 de oameni la nivel national, iar baza de date pusa la dispozitie de AEP presedintilor de tribunale este de aproximativ 60.000 de persoane.La fel s-a intamplat si la alegerile locale in 2016, la fel si la parlamentare si as mentiona ca, la alegeri, unde am avut si presedinte si loctiitor au fost primele alegeri din Romania de dupa 1990, cand toate sectiile de votare au fost acoperite cu presedinte si loctiitor. Pana atunci am avut sectii de votare care au functionat doar cu presedinte.Deci daca vorbim la referendum de sectie de votare doar cu presedinte, nu este nicio criza pentru ca oamenii se retrag", a declarat joi vicepresedintele AEP, Marian Muhulet, la finalul unei sedinte de la Ministerul Afacerilor Interne (MAI) pentru desfasurarea referendumului pentru revizuirea Constitutiei in sensul redefinirii familiei.El a explicat ca cei mai multi s-au retras din motive personale si nu vor fi trasi la raspundere, pentru ca nu sunt obligati sa faca nimic, participarea ca presedinte in sectia de votare fiind o activitate voluntara.Muhulet a precizat ca nu exista riscul de inchidere a unor sectii de votare.De asemenea, a mai spus vicepresedintele AEP, numarul de retrageri la acest referendum este mai mic decat cel de la alegerile din 2016, acolo existand chiar mai multe probleme din cauza situatiilor de incompatibilitate."Nu s-au retras mai multi acum decat la alegeri. Au fost mai multe probleme la alegerile locale, unde majoritatea retragerilor au fost determinate de incompatibilitatile provocate de functia de expert electoral si eventualele rude care candidau.Acolo avem cel mai mare numar de candidati, incompatibilitatile mergand pana la gradul al doilea de rudenie. Acolo am avut cel mai mare numar de retrageri si inlocuiri", a mentionat Marian Muhulet.