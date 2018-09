Victor Alistar sustine ca bugetul poate fi adoptat de guvern si fara avizul consultativ al CSAT

Reactia a venit dupa ce presedintele Klaus Iohannis a decis, marti, sa suspende sedinta CSAT in care trebuia avizat noul buget, pe motiv ca banii institutiilor din zona securitatii nationale au fost taiati fara argumente solide, altele decat o posibila "sicana politica".Victor Alistar sustine ca Guvernul ar putea trece peste asta."In masura in care Guvernul poate demonstra ca institutiile care s-au aflat la masa au avut corespondenta scrisa cu Ministerul Finantelor, deci nu s-au aflat in imposibilitatea din regulamentul CSAT de a putea emite un punct de vedere asupra documentelor din mapa, si in conditiile in care se constata ca a fost cvorum s-ar putea sa nu poata fi culpa procedurala a Guvernului.Or, daca ei pot invoca faptul ca nu este culpa lor si presedintele, sau cine conduce CSAT, nu poate sa invoce propria culpa administrativa, atunci teoretic nu are cenzurate atributiile de a adopta", a sustinut Victor Alistar intr-o emisiune la Antena3, adaugand ca un ultim cuvant l-ar putea avea Avocatul Poporului, care ar putea sesiza Curtea Constitutionala.Citeste mai multe despre:Scandal in Comisia Iordache: Victor Alistar face propuneri in numele CSM, Consiliul anunta ca e acolo pe cont propriuDupa ce a performat in comisia Iordache, Victor Alistar primeste de la Guvern un cadou de peste 350.000 de euroContre intre procurorul general si Victor Alistar, in plenul CSM, cand s-a discutat despre mitingul PSD: "Faceti politica!"Guvernul se reuneste miercuri in sedinta de urgenta pentru a gasi o solutie privind rectificarea bugetara, dupa ce presedintele Klaus Iohannis a suspendat sedinta de marti a Consiliul Suprem de Aparare a Tarii (CSAT), afirmand ca nu s-a putut obtine consensul necesar pentru emiterea avizului necesar rectificarii bugetare.Sedinta Cabinetului Dancila ar urma sa aiba loc de la ora 13.00.La scurt timp, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, care a participat la sedinta CSAT, a sustinut declaratii de presa in care afirmat ca suspendarea sedintei nu este prevazuta in lege si a cerut desecretizarea stenogramei pentru a se vedea care a fost punctul de vedere al fiecarui participant.Ulterior, liderii coalitiei, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, au avut o discutie telefonica cu premierul Viorica Dancila despre ...citeste mai departe despre " Victor Alistar sustine ca bugetul poate fi adoptat de guvern si fara avizul consultativ al CSAT " pe Ziare.com