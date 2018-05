Victor Ponta avertizeaza ca PSD risca sa trimita Romania in criza economica - ce spune despre situatia lui Kovesi

Intr-un interviu acordat EuroNews, Ponta a spus ca PSD apeleaza la politici populiste care ar putea arunca Romania in criza economica."Cand am inceput noul proiect, am spus foarte clar, ca vrem sa avem si sa promovam politicile de centru-stanga, pro-europene. Fostul meu partid este plin de oameni care se uita cu atentie la acest nou proiect. Dar, de asemenea, de oameni care prefera sa se intoarca in trecut, la o foarte populista (sic), nerealista, nedemocratica si conservatoare politica si sunt sigur ca este doar o chestiune de timp pana cand vor pierde pe aceasta cale, iar oamenii vor intelege ca, daca vor sa continue sa ne dezvoltam, sa progresam ca o tara europeana, va trebui sa ne luptam cu aceste idei si sa nu ne intoarcem intotdeauna la politicile populiste.Ma refer la acest discurs politic care a fost imprumutat din Ungaria si putin din Polonia. Ideea ca toate lucrurile rele vin in Romania de la Bruxelles, de la multinationale si de la straini. Exista o lipsa de stabilitate si predictabilitate in privinta regulilor fiscale. [...] Acum ideea ca nu continuam ideile structurale, nu continuam sa fim competitivi, doar mituim oamenii sa vina si sa voteze, facand promisiuni care nu sunt sustenabile, aceasta este o politica foarte ingusta si cred ca mai devreme sau mai tarziu ne-am putea intoarce la criza economica si sociala pe care, din pacate, ni le amintim inca din 2010 si 2011", a spus Ponta.Totusi, Ponta a precizat ca nu exclude o alianta cu PSD, in cazul in care partidul va avea o conducere noua care isi va schimba viziunea."Deocamdata, acest lucru nu este pe masa, dar sunt gata sa o fac de indata ce o noua conducere a fostului meu partid il va readuce pe calea progresista europeana, care a fost abandonata in ultima perioada", a explicat Ponta.Intrebat care sunt planurile pe termen scurt in Parlament, Ponta a spus ca se va bate pentru "pastrarea independentei sistemului judiciar si ca va lupta impotriva renuntarii la Pilonul II de pensie in forma privata".De asemenea, Ponta a vorbit si despre situatia Laurei Codruta Kovesi"Am sprijinit-o si sunt un fost procuror. Am sustinut ideea unui sistem judiciar independent si, dupa cum stiti, exista multe rezultate pozitive, dar si negative. Sunt cel mai ...citeste mai departe despre " Victor Ponta avertizeaza ca PSD risca sa trimita Romania in criza economica - ce spune despre situatia lui Kovesi " pe Ziare.com