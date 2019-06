Presedintele Donald Trump a trimis Senatului, la sfarsitul lunii iulie 2018, nominalizarile mai multor oficiali guvernamentali, precum si pentru posturile de ambasadori in Muntenegru - Judy Rising Reinke, in Republica Centrafricana - Lucy Tamlyn si in Romania - Adrian Zuckerman.Ulterior, nominalizarea lui Adrian Zuckerman pentru postul de ambasador al SUA in Romania a fost returnata din ratiuni procedurale presedintelui Trump de Comitetul pentru Relatii Externe al Senatului american, conform reglementarii care prevede ca nominalizarile care nu au fost nici confirmate nici respinse in sesiunea in care au fost inaintate nu pot fi discutate intr-o alta sesiune decat daca sunt retransmise de catre presedinte.Nominalizarea a fost retransmisa, iar dupa audiere va avea loc un vot in plenul Senatului, denominat de republicani.Zuckerman este un avocat admis in Baroul din New York in 1984 si este partener in cadrul firmei internationale de avocatura Seyfarth Shaw LLP. Anterior, Zuckerman a fost co-presedinte pentru proprietati imobiliare si servicii corporate la Epstein Becker & Green New York, iar inainte de aceasta a fost presedinte pentru proprietati imobiliare la Lowenstein Sandler, LLP, New York.De asemenea, el a detinut si functia de judecator in cadrul Real Estate Board - New York. Activ in ceea ce priveste initiativele filantropice si educationale, Zuckerman este membru in board-ul Kids Corp. si in board-ul absolventilor Facultatii de Drept din New York.Potrivit Casei Albe, Zuckerman a emigrat in Statele Unite din Romania la varsta de 10 ani si vorbeste fluent limba romana.El are diploma de absolvire de la Massachusetts Institute of Technology (1979), iar diploma in drept este obtinuta la New York Law School (1983) . ...citeste mai departe despre " Ambasadorul propus pentru Romania este audiat astazi in Senatul SUA " pe Ziare.com