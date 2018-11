Intrebat, la Palatul Parlamentului, daca este nemultumit ca Partidul Social Democrat a decis sa il sustina pe Leonardo Badea pentru functia de presedinte ASF, Viorel Stefan a raspuns: "Nu sunt nemultumit, pentru ca eu imi continui proiectul inceput, proiectul ASF. Proiectul meu inseamna presedinte la ASF".Saptamana trecuta, vicepremierul Viorel Stefan si-a depus candidatura pentru aceasta functie."Nu este o noutate ca mi-am depus candidatura pentru presedintia ASF", a precizat Viorel Stefan, intrebat daca va ramane in Guvern.El a subliniat ca, daca nu va fi numit presedinte al ASF, ramane parlamentar.Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat luni, dupa sedinta Comitetului Executiv National, ca el il sustine pe vicepremierul Viorel Stefan la functia de presedinte ASF, dar ca membrii CExN i-au atras atentia asupra faptului ca lui Leonardo Badea i s-a promis sustinere la ASF si dupa interimat."Eu, aseara, le-am spus colegilor mei ca il sustin pe Viorel Stefan. Azi, colegii din Comitetul Executiv National au ridicat o problema destul de delicata - sigur, nu are foarte multa conotatie politica, dar e o problema umana, asa au caracterizat-o -, in sensul ca lui Leo Badea i s-a cerut anul trecut sa isi depuna candidatura pentru functia de presedinte la ASF, renuntand la mandatul de parlamentar, dandu-i-se asigurari ca va fi sustinut si pe urmatorul mandat, si colegii au spus ca nu ar fi deloc corect fata de domnul Badea ca, dupa ce a fost asigurat de partid ca dupa acel sfarsit de mandat va fi sustinut in continuare, acum sa nu mai fie sustinut. Vom mai avea o discutie maine dimineata (marti - n.red.), dar intr-adevar este o situatie delicata", a afirmat Dragnea.Desi urma sa se decida marti dimineata pe cine sustine PSD pentru aceasta functie, liderul partidului a sustinut ca acest lucru se va intampla "zilele astea". ...citeste mai departe despre " Viorel Stefan nu renunta, chiar daca Dragnea nu il vrea: Proiectul meu inseamna presedinte la ASF " pe Ziare.com