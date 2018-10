LIVE Viorica Dancila apara, in Parlamentul European, Guvernul PSD. Timmermans: Situatia din Romania s-a deteriorat

Premierul roman va trebui sa explice, in cinci minute, incepand cu ora 10:00 (ora Romaniei), atat modificarile pe banda rulanta aduse Legilor Justitiei, cat si felul in care autoritatile au reprimat protestul diasporei.Ziare.com transmite intreaga dezbatere din plenul Parlamentului European in format LIVE TEXT.10:11: Frans Timmermans: E o oportunitate sa facem un inventar al evolutiilor din ultimele luni. Suntem constienti ca reforma Codurilor aduc ingrijorari din partea multor actori din interiorul si exteriorul Romaniei.Multi romani sunt ingrioprati ca aceste modificari pot submina justitia. Aceste ingrijorario, Comisia le impartaseste.- Legile Justitiei: In ultimul an, aceste legi au fost amendate si contestate la CCR. Consiliul European, prin GRECO, a adoptat un raport in martie. Si Raportul preliminar al Comisiei de la Venetia a fost extrem de critic.Stiu ca Parlamentul European va fi atent la avizul Comsisiei de la Venetia.- Demiterea sefei DNA: Activitatea DNA a fost motivul pentru care Comsiia a facut o evaluare pozitiva la ultimul MCV. Procedurile robuste pentru numirea si revocarea procurorilor a fost una dintre recomandarile noastre.- Urmarim ultimele evolutiile din Romania cu multa ingrijorare. Lupta constra coruptiei sunt jaloane. Lucrurile merg spre inapoi si poate fi daunator pentru locul Romaniei in UE.Subliniez inca o data ca Comisia e gata sa sustina autoritatile romane in acest proces.Ultimele evolutii sunt sursa de mare ingrijorare. Aceste Legi modificate, adoptate asa, vor impiedica combaterea eficienta a coruptiei. Progresele de dinainte au dus la un raport pozitiv. Situatia s-a deteriorat. Presedintele Juncker si cu mine ne-am exprimat, in ianuarie, ingriojorarile pentru directia in care Romania merge.- Comisia cere Romaniei sa puna pe cursul pozitiv reforma in Romania si sa se abtina de la orice pasi care vor inversa progresul din ultimii ani. Cred sincer ca mai avem o sansa, Legile inca nu au fost promulgate.Parlamentul roman nu a dat semne sa raspunda la avertismentele primite.10:09: Juliana Bogner-Strauss: As vrea sa subliniez importnata valorilor comune, fundamentale ale UE. Valori ca statul de drept, separatia puterilor nu sunt negoci ...citeste mai departe despre " LIVE Viorica Dancila apara, in Parlamentul European, Guvernul PSD. Timmermans: Situatia din Romania s-a deteriorat " pe Ziare.com