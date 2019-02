Viorica Dancila, asteptata sa isi asume o pozitie publica la Bruxelles: O sustine sau nu pe Kovesi la sefia Parchetului European?

Subiectul candidaturii Laurei Codruta Kovesi, clasata pe primul loc in topul celor trei selectionati de comisia special constituita, a suscitat un viu interes in Romania, insa pana in prezent singurul care s-a pronuntat public a fost ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a carui pozitie este vadit nefavorabila fostei sefe a DNA."Am vazut programul vizitei si pot sa spun ca faptul ca premierul Dancila a prezentat prioritatile presedintiei Romaniei la Consiliul UE in cadrul unei sesiuni plenare a Comitetului European al Regiunilor este un exercitiu obisnuit. Aceasta cooperare este o chestiune traditionala, deci intra la categoria 'impuse' o astfel de prezentare de agenda", a comentat, la invitatia Ziare.com, Cristian Diaconescu, fost ministru de Externe si fost consilier prezidential.In ceea ce priveste intalnirea cu cei doi inalti oficiali europeni, Donald Tusk si Frans Timmermans, "din discutii nu pot lipsi, pe de o parte, modul in care, din punct de vedere fundamental, presedintia Romaniei coopereaza cu Consiliul European condus de Donald Tusk, iar pe de alta parte discutiile despre valorile europene si statul de drept", a adaugat acesta."Ce tip de explicatii va putea sa dea premierul Dancila? Pentru ca, din pacate, Romania este inca in situatia de a da explicatii. Nimic din mesajele primite la sfarsitul anului trecut in legatura cu disfunctionalitatea statului de drept in Romania nu a fost dus la indeplinire. Absolut nimic. Or, din acest punct de vedere, sunt convins ca ingrijorarea este maxima si ca discutia pe Consiliul UE avand Romania la presedintie nu va estompa problemele pe care sunt sigur ca cel putin Frans Timmermans le va ridica", a adaugat Cristian Diaconescu.Pe de alta parte, fostul ministru de Externe considera ca "ar fi un foarte bun moment ca premierul Dancila sa sustina candidatura Laurei Codruta Kovesi (la functia de procuror sef european, n.red.) "."Sunt exact acei parteneri (ma refer la Tusk si Timmermans) care ar putea sa ia act, stiut fiind cum se va lua decizia, de sustinerea politica pe care Rom ...citeste mai departe despre " Viorica Dancila, asteptata sa isi asume o pozitie publica la Bruxelles: O sustine sau nu pe Kovesi la sefia Parchetului European? " pe Ziare.com