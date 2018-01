Viorica Dancila continua sa apere OUG 13 si explica, in sfarsit, ce o recomanda pentru functia de premier

"Lasati-ma sa termin totul" si "Nu vreau sa va spun lucruri acum", a declarat Viorica Dancila la finalul intalnirii cu grupul parlamentar al minoritatilor, precizand doar ca a discutat cu deputatii respectivi pe diverse subiecte, dar ca nu va da declaratii decat dupa ce va trece de votul de investitura.Intrebata de un jurnalist daca regreta pozitia de sustinere pe care a avut-o in cazul controversatei ordonante de urgenta 13, adoptata in urma cu un an de guvernul Grindeanu si abrogata imediat printr-o alta ordonanta de urgenta la presiunea strazii, Viorica Dancila a dat de inteles ca nu."Am vazut ca dupa Ordonanta 13 s-a dat un verdict (decizie a CCR, n.red.) care arata ca, de fapt, e constitutionala. Nu era nimic neconstitutional. Nu cred ca atunci am gresit. Poate ca s-a dat prea repede sau alti factori pot sa duca la o alta concluzie, dar din punct de vedere legal, nu am vazut nimic... ", a spus premierul desemnat de PSD, care a sustinut cu tarie anul trecut in Parlamentul European controversata ordonanta.Pe de alta parte, Viorica Dancila a refuzat sa dezvaluie viziunea sa despre guvernare."Nu ma puneti sa va spun ce voi face. Vreau sa am o abordare constructiva, nu vreau sa judec pe altii (...) Voi veni in fata dvs si va voi raspunde la toate intrebarile dupa investire", a punctat ea.Intrebata direct ce o recomanda pentru functia de premier al Romaniei, europarlamentarul PSD a inceput sa enumere cateva argumente prezentate anterior si de presedintele Liviu Dragnea."O alta abordare, bazata pe dialog, constructiva. Stiu sa lucrez cu institutiile europene, stiu modul de lucru al institutiilor europene. De la 1 ianuarie vom lua presedintia Consiliului UE si e important sa avem o prestatie foarte buna.Am o experienta politica, 9 ani in PE, am condus delegatia europarlamentarilor romani in grupul S&D, am experienta in ceea ce priveste abordarea constructiva, nu vad numai critica din partea cuiva, ci si faptul de a veni cu solutii, am lucrat foarte bine cu colegi din multe grupuri politice", a enumerat europarlamentarul PSD.Viorica Dancila a fost insotita la intalnirea pe care a avut-o cu reprezentantii minoritatilor in Parlament de Marian Neacsu (foto dreapta), secretarul general al PSD, desi acesta nu mai este parlamentar, el fiind condamnat definitiv la inch ...citeste mai departe despre " Viorica Dancila continua sa apere OUG 13 si explica, in sfarsit, ce o recomanda pentru functia de premier " pe Ziare.com