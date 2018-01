Viorica Dancila: Dupa ce voi fi investita premier, voi vedea ce solutii se impun ca oamenii sa nu mai protesteze

"Democratia presupune ca ai voie sa protestezi, deci este expresia democratiei. Eu vad ca trebuie ascultate motivele oamenilor, sa vedem de ce protesteaza, pentru ca am vazut opinii diferite; unii se refereau la Declaratia 600. Deci trebuie luate in considerare cerintele oamenilor", a spus Dancila, la Parlament.Ea a subliniat ca aceste proteste trebuie sa fie pasnice."Un lucru pe care vreau sa il subliniez este cel legat de faptul ca aceste proteste trebuie sa fie pasnice. Nu trebuie sa avem parte de violente pentru ca nu cred ca isi vor atinge scopul daca devii violent, daca incerci sa impui prin forta ceea ce poti sa impui prin vorba si bineinteles ca trebuie sa fie fiecare din cei de acolo ascultati", a adaugat premierul desemnat.Citeste mai multe despre:Explozie de comentarii dupa ce Euronews si-a pus cover la Facebook protestele de la BucurestiProtest anti-PSD in Ziua Unirii: Uniti toti, scapam tara de hoti!Dragnea sfideaza zecile de mii de protestatari, renuntand la criteriile de integritate: Membrii PSD cercetati penal vor putea face parte din GuvernDragnea, despre proteste: Unde au fost 70.000? Pe evaluarile oficiale au fost 25.000Iohannis critica Opozitia pentru cum s-a dus la consultari si lauda protestatariiViorica Dancila a sustinut ca nu a vazut interventia Jandarmeriei de la protestul de sambata. "Nu am vazut partea cu interventia Jandarmeriei. Am vazut proteste, am vazut ca oamenii au fost nemultumiti de aceste lucruri. Dupa ce voi fi investita ca premier, voi vedea ce solutii se impun astfel incat acesti oameni sa nu mai protesteze", a precizat Viorica Dancila.Citeste si: Jandarmul care a lovit cu pumnul protestatarii este urmarit penal - dosarul, deschis la Parchetul MilitarIn privinta nemultumirilor protestatarilor legate de legile Justitiei, ea a afirmat ca lucrurile nu trebuie generalizate."Nu as generaliza. Trebuie vazut ce din legile Justitiei nemultumeste. Eu am vazut in Parlamentul European ca trebuie o abordare punctuala: imi spui ce te nemultumeste si atunci vad daca trebuie schimbat sau nu ceva. Daca spui 'legea ma nemultumeste', nu cred ca este o abordare constructiva. Pentru a avea o abordare constructiva trebuie sa spui ce din lege te nemultumeste ca sa vedem daca este un lucru bazat pe realitate ...citeste mai departe despre " Viorica Dancila: Dupa ce voi fi investita premier, voi vedea ce solutii se impun ca oamenii sa nu mai protesteze " pe Ziare.com