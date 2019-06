Viorica Dancila, interviu pentru Bloomberg: Pericolul declansarii Articolului 7 in cazul Romaniei a trecut

Romania se afla pe punctul de a urma Ungaria si Polonia in viziunea negativa a Uniunii Europene, oficialii de la Bruxelles acuzand politicienii romani ca nu respecta principiile democratiei.In contextul in care Liviu Dragnea a fost condamnat la trei ani si jumatate de inchisoare, Viorica Dancila considera ca este timpul pentru o reapropiere de Uniunea Europeana."Am reluat dialogul constructiv cu oficialii de la Bruxelles - nu dorim sa oferim motive pentru posibile sanctiuni. Consider ca pericolul declansarii Articolului 7 in cazul Romaniei a trecut", a declarat Viorica Dancila, cu referire la mecanismul de sanctionare al Uniunii Europene.Condusa de stilul "iliberal" al liderului ungar Viktor Orban, Europa de Est s-a dovedit a fi o provocare pentru Uniunea Europeana, care a criticat tarile din fostul bloc comunist pentru incalcarea independentei judiciare si ingradirea presei si a societatii civile.In Romania, accentul a fost pus pe luarea de mita, care se situeaza la cel mai ridicat nivel din cadrul blocului comunitar. Liviu Dragnea a incercat sa diminueze pedepsele pentru oficialii corupti, in vederea solutionarii unor probleme legale personale, lucru care a atras de asemenea critici si din partea Statelor Unite, scrie sursa citata."Guvernul nu mai este interesat de revizuirea judiciara. Este un pas inainte", a declarat Dancila.Dorind sa ii ia locul lui Dragnea in functia de lider al Partidului Social Democrat in cadrul congresului din 29 iunie, Dancila vrea sa puna capat procesului de revizuire a legislatiei - lucru cerut de Uniunea Europeana.Viorica Dancila a fost aleasa de Liviu Dragnea pentru functia de prim-ministru, avand in vedere ca acesta nu era compatibil cu functia, din cauza unei condamnari.Romania a fost amenintata recent de Uniunea Europeana cu sanctiuni, in cazul in care nu opreste intrarea in efect a schimbarilor Codului Penal.Motivatia principala a constat probabil in rezultatele slabe obtinute de Partidul Social Democrat in cadrul alegerilor europarlamentare din luna mai. Sustinerea romanilor pentru Uniunea Europeana este peste media blocului comunitar."Sunt in favoarea unei abordari diferite. O abordare pro-europeana si adera ...citeste mai departe despre " Viorica Dancila, interviu pentru Bloomberg: Pericolul declansarii Articolului 7 in cazul Romaniei a trecut " pe Ziare.com