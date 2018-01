"Daca colegii au avut incredere in mine, trebuie sa nu-i dezamagesc", a spus Viorica Dancila.Intrebata daca ii este teama ca va sta putin la Guvern, avand in vedere antecedentele cu guvernele Grindeanu si Tudose, Dancila a spus: "Eu sunt o fire optimista si echilibrata si cred ca trebuie sa gandesc pozitiv".Vezi aici cum a ajuns PSD sa o propuna pe Viorica Dancila premierEa a evitat sa spuna ce o recomanda pentru aceasta functie la Palatul Victoria, mentionand doar ca presedintele partidului, Liviu Dragnea, a facut declaratii in acest sens.Insa nici Dragnea nu a dat foarte multe detalii concrete despre competentele lui Dancila ca premier - Iata ce declaratii a facut DragneaIntrebata daca are experienta pentru a prelua functia de premier, Dancila a raspuns: "Cred ca da"."Voi raspunde la toate intrebarile dupa ce domnul presedinte (Klaus Iohannis, n.r.) va fi de acord cu desemnarea mea, e prematur sa spun acum", a aratat Dancila.Ea a mai spus ca, daca va fi desemnata, va discuta cu toti colegii sai din PSD, inclusiv cu fostul premier Mihai Tudose."Categoric, voi discuta cu toata lumea, toti sunt colegii mei", a mai spus Dancila.Citeste si:Cine este Vasilica Viorica Dancila, propunerea PSD pentru premier: Vine din Teleorman si a studiat Forajul SondelorViorica Dancila a aparat cu indarjire la Bruxelles modificarile facute de PSD la Legile JustitieiMihai Fifor, despre Viorica Dancila: Cea mai buna propunere pe care PSD putea sa o faca ...citeste mai departe despre " Viorica Dancila, intrebata ce o recomanda sa fie premier: Dragnea a spus deja asta " pe Ziare.com