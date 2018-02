Viorica Dancila, la Bruxelles: Sa fie ridicat MCV-ul. Nu e normal ca Romania sa preia presedintia UE cu o sanctiune

Presedintele Comisiei Europene a remarcat insa in conferinta cu Dancila ca aceasta este al 5-lea premier roman pe care il intalneste si i-a urat astfel un mandat mai lung decat cele ale predecesorilor. Intr-adevar, de cand conduce Juncker Comisia, la Palatul Victoria s-au perindat Victor Ponta , Dancian Ciolos, Sorin Grindeanu, Mihai Tudose iar acum este premier Viorica Dancila.Juncker a precizat ca tema justitiei nu a lipsit de pe agenda discutiilor, a spus ca sistemul judiciar romanesc functioneaza si spera sa nici nu fie pus la incercare.Intalnirea cu Juncker a fost a treia pe care Dancila a avut-o cu oficiali europeni in cursul acestei vizite, dupa ce a lipsit de la dezbaterea privind Legile Justitiei, de la Strasbourg.Presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, a declarat, marti, dupa intalnirea pe care a avut-o cu Dancila, ca a cerut guvernului roman sa continue consolidarea statului de drept si lupta impotriva coruptiei pentru transparenta si competitivitate. Tot marti, Viorica Dancila s-a intalnit si cu presedintele Consiliului European, Donald Tusk, dar nu au existat declaratii comune la finalul acestei intrevederi.Ziare.com v-a prezentat, in format LIVE TEXT, declaratiile Vioricai Dancila si ale lui Jean-Claude Juncker:17:42 - Face declaratii Jean-Claude Juncker:- Doamna prim-ministru a fost noua ani membru al PE, e al cincilea prim-ministru roman pe care il intampin aici de la inceputul mandatului meu. Sa speram ca acest ciclu se va opri si doamna primi-ministru va ramane mai mult in functie, deoarece incep sa pierd urmele tuturor celor pe care ii vad.- Domnul Iohannis a fost aici, un presedinte european.- Am evocat presedintia Romaniei pentru 2019. Responsabilitatea viitoarei presedintii romane e foarte mare.- Sunt convins ca MCV ar trebui sa fie ridicat inainte de sfarsitul mandatului acestei Comisii. I-am spus si prietenei mele ca locul Romaniei e clar in spatiul Schengen , nu trebuie sa excludem Romania din cauza unor ambitii.- Totul merge bine dar uneori putem avea impresia ca unele medii politice romanesti vor sa-si ia libertati in raport cu aplicarea stricta si severa a statului de drept.- Am vorbit despre justitie. Consider ca sistemul judiciar roman functionea ...citeste mai departe despre " Viorica Dancila, la Bruxelles: Sa fie ridicat MCV-ul. Nu e normal ca Romania sa preia presedintia UE cu o sanctiune " pe Ziare.com