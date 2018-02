Potrivit unui comunicat al Guvernului, premierul se va intalni cu presedintele Consiliului European, Donald Tusk, cu presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, si cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker.Totodata, prim-ministrul Viorica Dancila va discuta si cu comisarul european pentru politica regionala, Corina Cretu."Vizita are ca obiectiv principal intensificarea dialogului prim-ministrului si al Guvernului Romaniei cu institutiile europene, la cel mai inalt nivel, in perspectiva preluarii de catre Romania a Presedintiei Consiliului UE, de la 1 ianuarie 2019", se arata in comunicatul Guvernului.Premierul va prezenta prioritatile Romaniei pentru perioada urmatoare, cu accent pe principalele dosare europene."Astfel, vor fi abordate subiecte precum viitorul cadru financiar multianual al Uniunii post-2020, inclusiv in ceea ce priveste rolul Romaniei in negocierile viitoare. Prim-ministrul va sublinia importanta pe care Romania o acorda mentinerii unor alocari importante pentru politica de coeziune si cea agricola.De asemenea, vor fi discutate aspecte privind consolidarea proiectului european, securitatea interna, Vecinatatea UE si aprofundarea Uniunii Economice si Monetare, precum si elemente de interes in perspectiva alegerilor europene din 2019", precizeaza sursa citata.Guvernul mai informeaza ca in cadrul vizitei va fi reiterat angajamentul Romaniei de a contribui constructiv la gestionarea provocarilor actuale si la consolidarea unitatii si coeziunii Uniunii Europene, inclusiv prin asigurarea unui mandat eficient care sa permita obtinerea de rezultate pozitive pe perioada detinerii Presedintiei Consiliului UE. ...citeste mai departe despre " Viorica Dancila merge la Bruxelles si se intalneste cu liderii UE. Ce le va spune despre Romania? " pe Ziare.com