Viorica Dancila obtine cel mai slab scor din istoria PSD la alegerile prezidentiale

Candidata social-democratilor a suferit un esec istoric, inregistrand, conform primelor rezultate exit-poll, cel mult 35.2% din voturi (conform CURS-Avangarde). In schimb, sondajul IRES o crediteaza cu doar 33.5% din voturi.PSD isi continua astfel traiectoria descendenta la alegerile prezidentiale, suferind al patrulea esec la rand.Mai mult, Dancila a obtinut si cel mai slab scor din istoria PSD.Iata ce scoruri au obtinut candidatii PSD la alegeri:1990 - Ion Iliescu - 85,07% - 12.232.498 voturi1992 - Ion Iliescu - 61,43% - 7.393.429 voturi1996 - Ion Iliescu - 45,59% - 5.914.579 voturi (infrangere)2000 - Ion Iliescu - 66,83% - 6.696.6232004 - Adrian Nastase - 48,77% - 4.881.520 (infrangere)2009 - Mircea Geoana - 49,66% - 5.206.747 - (infrangere)2014 - Victor Ponta - 45,56% - 5,264,383 - (infrangere)