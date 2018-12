"Prim-ministrul Romaniei, Viorica Dancila, va participa maine (luni - n.r.), 3 decembrie 2018, la Zagreb, la deschiderea Summit-ului sefilor de Guverne din statele membre ale Initiativei Central Europene (ICE).In marja acestei reuniuni, prim-ministrul roman va avea intrevederi bilaterale cu presedintele Croatiei, Kolinda Grabar- Kitarovic, cu prim-ministrul Andrej Plenkovic, precum si cu presedintele Parlamentului croat, Gordan Jandrokovic", informeaza Guvernul, potrivit unui comunicat de presa.Potrivit sursei citate, summit-ul Initiativei Central Europene de la Zagreb va prilejui continuarea dezbaterilor in materie de cooperare regionala, cu accent asupra promovarii valorilor si practicilor democratice, relatiilor de buna vecinatate si asigurarii stabilitatii regionale.Vor fi abordate, totodata, proiectele economice de interconectare energetica si de transport, in beneficiul apropierii acestei zone de standardele europene si sustinerii parcursului european al statelor aspirante.Reuniunea va prilejui prezentarea obiectivelor viitoarei Presedintii a Romaniei la Consiliul UE (primul semestru al anului 2019), cu impact asupra cooperarii regionale."Consultarile cu inaltii oficiali croati vor oferi ocazia evaluarii stadiului relatiei bilaterale si situatiei regionale, coordonarea in planul exercitarii mandatului la nivelul Consiliului UE de catre cele doua state, ca parte din Trio-ul de presedinti Romania-Finlanda-Croatia, cu accent pe sustinerea parcursului european al Balcanilor de Vest", se mai arata in comunicat. ...citeste mai departe despre " Viorica Dancila participa la deschiderea Summit-ului Initiativei Central Europene " pe Ziare.com