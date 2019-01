Dancila prezinta astazi in plenul PE prioritatile presedintiei Romaniei la UE

Dupa prezentarea din plenul PE, care va avea loc la ora locala 15:00, Viorica Dancila si presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, vor sustine declaratii de presa comune.Premierul va avea apoi o intalnire cu grupul social-democratilor din PE, fiind singurul grup politic din Parlamentul European cu care se va intalni Viorica Dancila.Ea va participa si la vernisajul expozitiei de fotografie cu tema "Traditii si peisaje din Romania", organizata cu prilejul debutului Presedintiei Romaniei la CUE.Citeste si:Sansa istorica a Presedintiei Consiliului UECum a aratat seara presedintiei romane a UE in presa straina: conflict intre Dragnea si Comisia Europeana si proteste in fata Ateneului