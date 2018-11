Premierul si delegatia au vizitat Monumentul Unirii, finalizat recent, unde s-au fotografiat in grup.Din acel loc s-au deplasat pe jos spre Catedrala Reintregirii, iar pe drum, cativa barbati i-au huiduit pe politicieni si au strigat: "Nenorocitilor, sa va fie rusine, nulitatilor! Sunteti nulitati toti!".Premierul nu a intors capul spre cei care au strigat, iar delegatia si-a continuat drumul spre catedrala.La plecarea de la catedrala, un grup de aproximativ 20 de persoane au strigat catre delegatia guvernamentala: "Rusine, rusine, rusine sa va fie", "Demisia, demisia", avand si megafoane si afise cu diferite mesaje.Viorica Dancila a mai participat la ceremonia de depunere a unei coroane de flori la statuia ecvestra a lui Mihai Viteazul, iar acum se desfasoara o sedinta solemna de guvern, in Sala Unirii din Cetatea Alba Carolina.La finalul sedintei, premierul Viorica Dancila va semna un acord intre Guvernul Romaniei si Federatiile Sindicale Reprezentative din Invatamant, un acord intre Guvernul Romaniei si Federatia Patronatelor Societatiilor din Constructii.De asemenea, Dancila va semna in Cartea de Onoare a Cetatii Alba Carolina.Citeste si:Dancila, Dan si Sova, huduiti la Brasov. Mai multi oameni au strigat "Demisia" (Video)Dupa huiduielile primite de Dancila, PSD a luat masuri sporite de securitate pentru CExNProtest la reuniunea femeilor din PSD: Viorica Dancila a fost huiduita de mai multe persoane (Video) ...citeste mai departe despre " Viorica Dancila si ministrii sai au fost huiduiti la Alba Iulia (Video) " pe Ziare.com