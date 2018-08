Viziunea ministrului de Finante despre parteneriatul strategic cu SUA: Luam rachete de 4 miliarde, dar voi cumparati alimente, apa si uniforme din Romania?

Teodorovici a fost intrebat, intr-un interviu cu Val Valcu si Bogdan Chirieac, la DC News, daca nu ar fi fost mai util sa facem o autostrada decat sa cumparam "niste rachete", facand referire la Sistemul Patriot."Aici clar e un angajament si trebuie respectat. Cand statul incheie o intelegere e primul care trebuie sa o duca la bun sfarsit, ca si exemplu. Dar la fel de bine, intr-o intalnire cu ambasadorul Hans Klem, i-am spus 'domnule ambasador, noi am semnat acel parteneriat strategic de 20 de ani sau de cand am semnat noi, domne', hai sa trecem la chestiuni concrete. Adica 4 miliarde (de dolari, n.red.) costa rachetele? De 4 mld vreau sa facem noi bussiness, firmele romanesti, cu cele americane.Aveti baza in Romania. Foarte bine si ne bucuram de aceasta prezenta. Dar cat consumati voi din Romania? Cumparati alimentele, apa pe care o beti, uniformele pe care le aveti, dati comanda in Romania ca ele sa fie produse de catre noi? Asa trebuie sa fie schimbul acesta. Asa trebuie purtata discutia de azi inainte cu orice partener vine in Romania. Adica trebuie sa castigam si noi ca tara.Bun, 4 miliarde. De ce sa nu spunem asa: domne', nu cumpar de 4 mld, cumpar o treime din cat produceti voi in Romania rachete. Produceti de 20 de miliarde? Va iau o treime, dar le faceti in Romania si facem business impreuna, vindem impreuna pe piata NATO sau in afara NATO acolo unde putem.Si ei la fel pun problema si cand vei pune asa problema ei te vor respecta. Orice interlocutor isi doreste de partea cealalata a mesei pe cineva care sa opuna o rezistenta, sa lupte pentru interesul sau. Daca vezi ca ala din fata ta nu spune nimic si tot ce spui...parca te lasa un pic...sincer.. Trebuie schimbata abordarea, dar fara sa inteleaga ca suntem razboinci", a spus Teodorovici.Declaratia ministrului de Finante referitoare la rachete si parteneriatul cu SUA vine pe fondul gafei colegului sau de la Aparare. Mihai Fifor a vorbit marti seara, la Antena 3, despre baza militara de la Deveselu si relatia cu Federatia Rusa."Evident ca niciodata presedintele Putin nu o sa fie extrem de incantat de faptul ca in Romania se dezvolta capabilitati militare foarte serioase. Cum ar putea sa ...citeste mai departe despre " Viziunea ministrului de Finante despre parteneriatul strategic cu SUA: Luam rachete de 4 miliarde, dar voi cumparati alimente, apa si uniforme din Romania? " pe Ziare.com