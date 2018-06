Vladimir Tismaneanu: Jocurile nu sunt definitiv facute, orice ar crede Dragnea si mafia pe care o conduce

PSD isi da arama pe fata: uraste memoria si e incapabil sa se deziliescianizeze, spune Vladimir Tismaneanu.Liviu Dragnea i-a numit pe cei care il critica sobolani. Calin Popescu Tariceanu a aratat cu degetul institutii europene si a indraznit sa compare sistemul de justitie din Romania cu oroarea comunista.Cat de departe pot merge in incercarea de a se salva colectiv, cum a spus-o Varujan Vosganian la votul de luni seara din Parlament, un vot care sa ii scape pe ei, dar sa arunce in haos tara?Cine creeaza acest limbaj nou in laboratoarele puterii, in care capata existenta o sintagma atat de ireala, cum e "statul parelel"?Despre ideologia partidului care se vrea unic inca de la desprinderea din FSN, dar si despre mecanismele pe care societatea le are pentru a functiona mai departe in democratie am vorbit cu profesorul Vladimir Tismaneanu, un bun cunoscator al anatomiei puterilor dictatoriale.- De la golani si lichele la sobolani: cum arata acest lucru si ce semnifica?Este vorba de adoptarea unui limbaj exterminist, de sorginte bolsevico-fascistoida.Pentru comunisti, "chiaburii", burghezii, aristocratii, clericii erau insecte patogene, buruieni, trebuiau suprimati, nimiciti. Pentru nazisti, evreii erau pestilentiali, plosnite, sobolani.Este vorba de negarea umanitatii celuilalt, de diabolizarea sa, de dez-umanizarea lui, o premisa pentru lichidari in masa, deci pentru genocid.- In discursul puterii politice de la Bucuresti se remarca o uzurpare a unor concepte, a unor termeni, un proces de resemantizare. De pilda, spune domnul Tariceanu: "Dupa aderarea Romaniei la UE, s-a creat aici un sistem represiv asemanator cu modelul Securitatii din anii '50. Semnele existentei acestui sistem cu radacini staliniste sunt indiscutabile - arestari abuzive, plimbarea oamenilor incatusati prin fata camerelor de luat vederi, scurgerea catre mass-media de informatii din dosare".Cum va explicati acest lucru? E un fel de legitimare rasturnata, dar cui se adreseaza?Oamenii acestia sunt ventriloci, rostesc fraze gaunoase, aglutineaza vorbe pe care le rostogolesc intr-un vid semantic ...citeste mai departe despre " Vladimir Tismaneanu: Jocurile nu sunt definitiv facute, orice ar crede Dragnea si mafia pe care o conduce " pe Ziare.com