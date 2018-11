Vlad Voiculescu, despre planurile PSD impotriva romanilor care lucreaza in strainatate: Oare cat ii va mai suporta acest popor?

"Dreptul de munca pentru romani a fost acordat de tarile UE doar dupa multi ani, dupa negocieri lungi si dupa umilintele a milioane de romani. Ce i se nazare acum domnului Orlando Teodorovici? Sa propuna chiar el reinstituirea restrictiilor. Un ministru roman, platit din bani publici de romani, vrea reinstituirea restrictiilor pentru romani", a comentat Voiculescu declaratiile lui Orlando Teodorovici, ministrul Finantelor."Patru ani, ca student, pentru a ma intretine, am luat doar joburile pe care colegii mei din Austria, Ungaria, Polonia sau chiar Turcia le refuzau, pentru ca eu, roman, nu aveam drept de munca. Inca doi ani dupa, am muncit in Austria pe jumatate din cat ar fi trebuit sa primesc. Pentru ca eu, roman, nu aveam drept de munca.Ani in sir, milioane de romani alungati din tara de saracia si mizeria in care ii adusesera politicienii hoti si prosti au lucrat la negru, fara asigurare de sanatate si fara alte drepturi, doar pentru ca veneau dintr-o tara condusa de aceiasi politicieni hoti si prosti", a mai spus Voiculescu."Nici nu mai stii cum sa comentezi prostiile si nemerniciile care ies pe gura lor sau din parlament. Oare cat ii va mai suporta acest popor? 'Capul plecat sabia nu il taie?' Capul plecat niciodata nu va gasi drumul. Capul plecat niciodata nu merita respect si niciodata nu il va primi. Capul plecat nici nu mai trebuie sa fie taiat... i se mai pune doar un belciug in nas", a mai comentat fostul ministru al Sanatatii din Guvernul Ciolos.Reactia lui vine dupa ce Eugen Teodorovici le-a propus ministrilor de Finante din Uniunea Europeana ca fiecarui muncitor sa ii fie limitat dreptul de a lucra intr-o tara la o anumita perioada, masura ce i-ar afecta foarte grav pe romanii plecati la munca in strainatate."Limitarea dreptului de a lucra. In ce sens? Iar vad stiri ca Teodorovici vrea sa reformeze Europa. Nu, domnule, permisul de munca sa fie acelasi ca si timp, in toate statele. Nu ai voie dupa primul permis sa-ti reinnoiesti dreptul de munca, ca sa fii obligat sa migrezi, in Europa.Asa, daca se duce in Germania si tot primeste drept de munca, nu o sa se intoarca cel care lucrea ...citeste mai departe despre " Vlad Voiculescu, despre planurile PSD impotriva romanilor care lucreaza in strainatate: Oare cat ii va mai suporta acest popor? " pe Ziare.com