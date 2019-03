Vom avea referendum pe Justitie? Iohannis cheama societatea civila la Cotroceni

Anuntul a fost facut pe Facebook de Elena Calistru, presedinte si co-fondator al asociatiei Funky Citizens.Potrivit acesteia, consultarile ar urma sa aiba loc marti, 26 martie."Am primit (si acceptat) o invitatie de a participa la consultarile Presedintelui cu o parte din organizatiile din societatea civila cu privire la oportunitatea organizarii unui referendum pe justitie.Se intampla marti, la Cotroceni. Asa ca am nevoie de inteligenta voastra colectiva - voi cum simtiti acest posibil referendum deodata cu europarlamentarele? Strica, ajuta? Cum ar trebui sa sune intrebarea?", a notat Elena Calistru pe reteaua sociala.Administratia Prezidentiala a confirmat pentru Agerpres ca presedintele Klaus Iohannis va avea, marti, consultari cu reprezentanti ai societatii civile cu privire la posibilul referendum pe Justitie.Amintim ca presedintele Klaus Iohannis a anuntat, marti, ca este "aproape hotarat" sa convoace un referendum in ziua alegerilor europarlamentare, 26 mai, spunand ca e nevoie de o analiza profunda, care la Cotroceni a inceput."Am inceput sa analizez impreuna cu echipa mea de la Cotroceni cum ar fi daca as convoca un referendum fix pentru data alegerilor europarlamentare. La inceput am fost relativ putini entuziasti pentru ideea asta, eu si inca doi-trei. (...) Lucram deja intens la asta, analizam variantele, datele, partea legala si asa mai departe", a precizat Klaus Iohannis.De altfel, miercuri 22 de asociatii din societatea civila au transmis o scrisoare comuna catre seful statului in care ii solicita sa emita un decret pentru organizarea unui referendum pe tema Justitiei chiar in ziua alegerilor europarlamentare.Citeste si:Decizia lui Klaus Iohannis poate influenta hotarator votul pentru europene. La fel si indeciziaAlina Gorghiu: Un referendum pe Justitie n-ar rezolva nimic din punct de vedere juridicBarna: Referendumul pe justitie este de fapt un referendum pentru ramanerea in EuropaBasescu: N-as risca sa pun o intrebare pe Justitie la referendum. As cauta o solutie catre succesCiolos, atac la Dragnea pe tema referendumului pentru JustitieA.D. ...citeste mai departe despre " Vom avea referendum pe Justitie? Iohannis cheama societatea civila la Cotroceni " pe Ziare.com