Votul la cald: Ce schimbari aduce o prezenta la vot de peste 50 de procente si cum arata radiografia zilei. Referendumul, esential

Daca dinamica votului de duminica se mentine ascendenta vom avea o cu totul alta radiografie politica a Romaniei si un moment zero de la care incepand poate fi vorba despre o reforma a statului.O prezenta de plus 50% la urne va aduce invalidarea guvernarii PSD, un cec de negociere dat in principal Aliantei 2020 USR/PLUS, dar si o presiune pentru reforma constitutionala.Scrutinul de duminica aduce cateva modificari majore fata de comportamentul electoral tipic, asa cum a fost la celelalte alegeri postdecembriste, de la participarea buna la vot si pana la mobilizarea electoratului urban, la pachet cu tacerea electoratului din fief-urile traditionale ale PSD.1. S-a schimbat centrul de forta dinspre rural spre urban - mobilizarea la vot este, pana in dupa-masa de duminica, mai mare in orase decat in comune si sate;2. Centrele traditionale anti-PSD - Bucuresti, Sibiu - inregistreaza o participare umar la umar cu fief-uri PSD, cum e Teleormanul;3. Judete trecute de PSD pe propria harta electorala - Vaslui, Botosani - au o prezenta mai scazuta decat de obicei la vot;4. In diaspora mobilizarea la urne este exemplara, similara sau mai mare chiar decat aceea de la prezidentiale, in pofida cozilor si a unei organizari cel putin deficitare.Vulnerabilitatile procesului de votare din diaspora, in special acolo unde sunt comunitati mari de romani, cunoscute de ambasade, MAE si Guvern, vor trebui si ele decontate politic. Dupa 10 august, aceasta batjocorire a romanilor care sunt nevoiti sa munceasca in afara tarii, dar care nu renunta la tara, este un abuz.Previziunile indica o participare la vot atipica atat unui scrutin european, cat si unui referendum, dar similara alegerilor prezidentiale. Asteptarea electoratului, asadar, este aceea a unei modificari radicale de regim politic.Ce modificari poate aduce o depasire a 50 de procente prezenta la vot:1. PSD deconteaza abuzurile ultimilor doi ani de guvernare si coboara sub 25%, in scenariul optimist pentru partid. La ora 15, potrivit unor estimari politice, Alianta USR/PLUS depasea procentele social-democratilor;2. ALDE-le condus de Calin Popescu Tariceanu, care a incercat in saptamanile de cmapanie sa isi faca prea mult simtita prezenta langa Dragnea ...citeste mai departe despre " Votul la cald: Ce schimbari aduce o prezenta la vot de peste 50 de procente si cum arata radiografia zilei. Referendumul, esential " pe Ziare.com