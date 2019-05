PSD a castigat in cele mai multe judete, 19, dar a pierdut in altele care erau considerate fiefuri ale partidului. Printre acestea, se numara Vrancea, unde social-democratii au fost invinsi de liberali.PNL a castigat in 14 judete, in unele dintre ele in detrimentul PSD, dar a si pierdut in unele judete, care in ultimii ani au votat constant cu liberalii. Este vorba de Cluj, Timis, unde USR-PLUS a reusit sa ii devanseze pe liberali.USR-PLUS si-a adjudecat mai multe judete. Astfel, pe langa Cluj si Timis, Alianta a castigat in Iasi, Salaj si Brasov.UDMR si-a adjudecat voturile din 4 judete: Satu Mare, Mures, Covasna si Harghita.Voturi pe judete - rezultate partialeALBA: PNL - 46,5%ARAD: PNL - 35,7%ARGES: PSD - 30,04%BACAU: PSD - 27,8%BIHOR: PNL - 34,46%BISTRITA-NASAUD: PNL - 38,28%BOTOSANI: PSD - 33,04%BRASOV: USR-PLUS - 30,17%BUZAU: PSD - 33,46%CARAS-SEVERIN: PNL - 31,7%CLUJ: USR-PLUS - 30,16%CONSTANTA - inca se numara, PNL si USR-PLUS despartite de cateva zeci de voturiCOVASNA: UDMR - 69,00%CALARASI: PNL - 33,54%DOLJ: PSD - 40,83%DAMBOVITA: PSD - 32,85%GALATI: PSD - 26,9%GIURGIU: PSD - 39,7%GORJ: PSD - 31,95%HARGHITA: UDMR - 83,23%HUNEDOARA: PSD - 29,57%IALOMITA: PSD - 31,35%IASI: USR PLUS - 26,8%ILFOV: PNL - 26,35%MARAMURES: PNL - 28,07%MEHEDINTI: PSD - 43,07%MUN. BUCURESTI: USR PLUS - 40,62%MURES: UDMR - 34,59%NEAMT: PSD - 29,07%OLT: PSD - 44,57%PRAHOVA: PNL - 28,34%SATU MARE: UDMR - 33%SIBIU: PNL - 48%SUCEAVA PNL - 33,78%SALAJ: USR PLUS - 24,7%TELEORMAN: - PSD 48%TIMIS: USR-PLUS - 32,34%TULCEA: PNL - 27,79%VASLUI: PSD - 30,52%VRANCEA: PNL - 37,1VALCEA: PNL - 30,55%Ziare.com va prezinta in format interactiv rezultatele pe masura ce sunt publicate pe site-ul BEC. Vedeti mai jos harta cu rezultatele pe judete updatate in timp real....citeste mai departe despre " Votul pe judete: Unde a castigat USR si care sunt judetele considerate PSD, care au schimbat directia " pe Ziare.com