Votul pentru diaspora nu se prelungeste, a decis BEC. Mii de romani stau la cozi si nu au sanse sa voteze

Presedintele Biroului Electoral pentru Sectiile de Vot din Strainatate (BESVS) Florentina Vasilateanu a anuntat ca a cerut BEC central prelungirea programului de votare, in urma mai multor solicitari in acest sens.Motivul pentru care BEC a decis astfel este ca Legea privind organizarea si desfasurarea alegerilor pentru PE prevede intervalul orar de votare, iar hotararea Biroului de a prelungi programul nu ar putea fi facuta decat prin schimbarea legislatiei, au explicat surse citate de Mediafax.Potrivit articolului 47, alineatul (1) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea si desfasurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicata cu modificarile ulterioare: "Votarea incepe la ora 7.00 si se incheie la ora 21.00. La sediile sectiilor de votare se afiseaza la loc vizibil ora la care incepe, respectiv se incheie votarea".Situatie este dramatica in Diaspora, la aceasta ora: mii de oameni stau la cozi si nu vor apuca sa voteze.Presedintele Klaus Iohannis, PNL, Alianta USR-PLUS si PMP au cerut prelungirea programului de vot pentru ca toti cetatenii din Diaspora sa poata vota.