Vrei alegeri corecte? Fii vigilent si semnaleaza neregulile la vot!

Masurile luate de Guvern pentru organizarea celor doua scrutine ce se desfasoara in paralel - alegerile europarlamentare si referendumul pentru Justitie - au creat multe suspiciuni si acuzatii ca partidele de la Putere vizeaza fraudarea votului. Vom primi 3 buletine de vot, vor fi 3 urne diferite, dar un singur autocolant pe buletin, urmand ca prezenta si votul unic sa fie asigurate prin Sistemul Informatic de Monitorizare a Prezentei la Vot si de Prevenire a Votului Ilegal (SIMPV).Insa, ca cetateni, avem si instrumentele si responsabilitatea de a impiedica sau sanctiona posibile tentative de fraudare a votului de duminica. In primul rand, prezentandu-ne la urne si exercitandu-ne dreptul de vot. Un vot exprimat e mai greu de fraudat!Mergand la urne, putem observa si potentialele nereguli si avem numeroase optiuni unde sa facem sesizari.Infractiunile pe care le putem intalni in ziua votuluivotcorect.ro prezinta infractiunile electorale, asa cum sunt ele specificate in Legea 286/2009 privind noul Cod Penal:Impiedicarea exercitarii drepturilor electoraleArt. 385.(1) Impiedicarea, prin orice mijloace, a liberului exercitiu al dreptului de a alege sau de a fi ales se pedepseste cu inchisoarea de la 6 luni la 3 ani.(2) Atacul, prin orice mijloace, asupra localului sectiei de votare se pedepseste cu inchisoarea de la 2 la 7 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.Coruperea alegatorilorArt. 386.(1) Oferirea sau darea de bani, de bunuri ori de alte foloase in scopul determinarii alegatorului sa voteze sau sa nu voteze o anumita lista de candidati ori un anumit candidat se pedepseste cu inchisoarea de la 6 luni la 3 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.(2) Nu intra in categoria bunurilor prevazute in alin. (1) bunurile cu valoare simbolica, inscriptionate cu insemnele unei formatiuni politice.Frauda la votArt. 387.(1) Fapta persoanei care voteaza:a) fara a avea acest drept;b) de doua sau mai multe ori;c) prin introducerea in urna a mai multor buletine de vot decat are dreptul un alegatorse pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda si interzicerea exercitarii unor drepturi.(2) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza utilizarea unei cart ...citeste mai departe despre " Vrei alegeri corecte? Fii vigilent si semnaleaza neregulile la vot! " pe Ziare.com