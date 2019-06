Saptamana incepe tare in politica: BEC anunta rezultatele finale, conducerile partidelor se reunesc pentru decizii importante

Astfel, presedintele interimar al PSD, Viorica Dancila, a anuntat inca de saptamana trecuta ca lunea aceasta va avea loc mai intai o sedinta a coalitiei PSD-ALDE, urmata de o sedinta la partid."La 10:00, avem sedinta de coalitie, la 12:00 BPN si vom stabili in BPN cand facem congresul. Trebuie sa avem in vedere doua etape, una referitoare la statut, sa vedem daca trebuie sa facem modificari, si apoi vom avea un congres pentru a alege conducerea partidului si vom desemna candidatul pentru prezidentiale. Probabil la sfarsitul lunii iunie", a declarat Viorica Dancila imediat dupa incarcerarea lui Liviu Dragnea.Citeste mai multe despre: Primul CEx PSD condus de Dancila: Oamenii lui Dragnea sunt trasi pe dreapta, mazilitii revin pe scena. Ce ministri propune.La sedinta coalitiei este de asteptat sa se discute despre rezultatele alegerilor europarlamentare, ALDE vazandu-se in postura de a nu avea niciun eurodeputat, dupa ce nu a obtinut peste 5% la alegerile din 26 mai.Insa, in programul premierului Dancila pentru ziua de luni, program transmis presei de Guvern, figureaza alte activitati: sedinta de guvern (ora 13:00), intalnire cu comisarul european pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala, Phil Hogan. (15:00) si o deplasare la Bruxelles (16:30).Tot luni este de asteptat ca PNL sa discute rezultatele obtinute in alegeri, in special in Bucuresti, unde alianta USR-PLUS a castigat cele mai multe voturi in toate sectoarele. Se vorbeste inclusiv despre o posibila demisie in bloc a tuturor liderilor PNL de sectoare, dar si despre inlocuirea sefului PNL Bucuresti, Cristian Busoi.Afla mai multe despre: Liderii PNL ai filialelor de sector nu exclud demisia in bloc dupa esecul de la alegerile europarlamentare.Tot luni, noul grup al deputatilor partidului Pro Romania se reuneste pentru prima oara dupa ce plenul Camerei Deputatilor si-a dat acceptul pentru infiintarea lui, saptamana trecuta. Sedinta va fi urmata de o conferinta de presa, anunta Pro Romania intr-un comunicat."Luni, 3 iunie 2019, incepand cu ora 14.00 va avea loc prima sedinta a grupului parlamentar PRO Europa, in sala deputatilor neafiliati. Sedinta va fi urmata de conferinta de presa a liderilor, incepand cu ora 15.00", precizeaza sursa citata.Citeste si: ...citeste mai departe despre " Saptamana incepe tare in politica: BEC anunta rezultatele finale, conducerile partidelor se reunesc pentru decizii importante " pe Ziare.com