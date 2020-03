SSD pe iMac - Cel mai popular upgrade in 2020!

Avantajele SSD vs. HDD

Unitatile SSD reprezinta in mod evident o evolutie in memoria de stocare a computerului, asigurand o viteza mai mare, o capacitate de racire mai buna, comparativ cu hard disk-urile sau Hard Disk Drive (HDD-urile).Desi unii ar spune ca iMac-urile au reputatia ca sunt greu de actualizat sau de reparat, acest lucru nu este intotdeauna asa.Ai avut vreodata dorinta de a dispune de cel mai performant hard disk de pe piata? Daca se apeleaza la service-ul autorizat pentru MacBook ReparatiiMacbook.com se poate actualiza un iMac inlocuind hard disk-ul cu un SSD.Asta inseamna ca se poate beneficia de o serie de avantaje ale SSD-ului, care nu sunt deloc neglijabile.In mod normal, iMac-urile vin din fabrica cu hard disk clasic si nu cu SSD, indiferent de model sau de anul fabricatiei. Probabil se face asta pentru a maximiza profitul, sau ca strategie ori politica de pret.Cert este ca un iMac are performante mai slabe, decat un iMac cu SSD. Este destul de frustrant sa ai un iMac si sa constati ca acesta ruleaza lent. Printr-un simplu upgrade cu SSD, poti avea un computer iMac mult mai rapid.Cei care au avut deja ocazia sa actualizeze un iMac pot confirma. Unitatile SSD nu includ decat componente electronice, nu prezinta parti mecanice ce apar pe discuri traditionale.Acest lucru face sa fie mai fiabile si mai rapide. Ele sunt construite din chip-uri flash NAND si nu au parti in miscare. Asta le creeaza avantajul de a fi foarte rapide, durabile si rezistente la socuri.Hard disk-ul din iMac serveste la stocarea datelor si a sistemului de operare.Diferenta dintre un HDD si SSD este foarte mare, de aceea multi decid sa faca aceasta schimbare, respectiv o actualizare a hard disk-ului.Citirea si scrierea datelor la hard disk se face pe discurile rotative magnetice caracteristice acestui dispozitiv traditional, care are o tehnologie destul de veche.Din pacate, hard disk-urile au dispozitive mecanice cu multe piese mobile care pot suferi anumite defectiuni in timp, datorita unor socuri, diferente mari de temperaturi, sau vibratii.Comparativ cu HDD-urile, unitatile SSD nu au parti mecanice in miscare, ele sunt alcatuite numai din componente electronice. Asta inseamna ca SSD-urile sunt mai putin supuse deteriorarii provocate de factorii de mediu, ca in cazul discurilor mecanice de la HDD.. In cazul unui HDD numai la pornire (boot), se pierd aproape 2 minute, insa nu asta este tot.Exista si alte lucruri importante. Spre exemplu la un laptop pe care s-a montat un SSD bateria dureaza mai mult, iar capacitatea de racire este mai buna, productia de caldura este mai mica.Viteza de citire/scriere este mai mare, iar zgomotul este mult mai redus decat la un HDD traditional.SSD-urile sunt unitati care ofera cea mai optima combinatie de performanta, sunt cele mai eficiente moduri de a face upgrade si de a accelera un iMac. SSD-urile sunt solutia cea mai buna pentru navigarea foarte rapida a unui sistem de operare.Prin urmare, decizia de a face o actualizare la HDD este buna, acest tip de performanta este o necesitate pentru cei care vor o unitate buna si rapida. Service-ul autorizat pentru MacBook ReparatiiMacbook.com monteaza SSD-uri pe iMac, care sunt de cel putin 10 ori mai rapide decat hard disk-urile obisnuite. Daca viteza este prioritatea dvs., puteti inlocui HDD-ul conventional cu un SSD mai rapid.Utilizatorii care au apelat deja la acest service din Bucuresti s-au declarat extrem de multumiti de rezultate. Acest lucru se datoreaza experientei de peste 10 ani in domeniu a tehnicienilor si a faptului ca dispun de personal acreditat pentru reparatii MacBook Pro.Service-ul autorizat ofera diferite servicii:Reparatii MacBook - supraincalzire, probleme la sistemul de alimentare, rulare lenta, prezenta unor virusi, blocare sau inchiderea neasteptata a laptopului, lipsa imaginii pe displayInlocuirea unor componente care sunt defecte, rezolvarea unor probleme de hardware si software, upgrade-uri, reinstalarea unui sistem de operare si altele.Service-ul are stocuri de componente originale Apple, accesorii pentru computere, ofera servicii profesionale, rapide chiar la sediu.De regula SSD-urile compatibile cu un iMac sunt greu de cumparat, de aceea este important sa fie achizitionate de la o firma de incredere ce are cunostinte Mac, pentru a avea componente originale si de inalta calitate.La acest service de reparatii, clientii au optiuni de achizitie a unor componente si de instalare profesionala la iMac fara probleme.Daca esti un utilizator de iMac sau Apple, modernizarea propriei unitati este un privilegiu pe care specialistii de la service-ul autorizat pentru MacBook ReparatiiMacbook.com il realizeaza la un nivel de calitate ridicat.SSD-urile imbunatatesc viteza de citire/scriere si in plus ofera si alte detalii excelente care se afla in spatele acestei tehnologii.SSD-urile sunt special concepute pentru computerele Apple si sunt folosite in laptopurile MacBook Pro.