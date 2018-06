Copii fericiti datorita instalarii de sisteme de supraveghere video

Cu o astfel de situatie s-au confruntat in trecut proprietarii unei gradinite din Capitala. Instaland sisteme supraveghere video, acestia au fost socati cand au descoperit ca educatoarea, buna prietena a proprietarilor, agresa atat verbal, cat si fizic copiii.Decizia de a instala un sistem de supraveghere video a plecat de la cererea disperata a parintilor, care au facut nenumarate plangeri referitoare la modul in care sunt tratati proprii copii de catre educatoare si ingrijitoare.Proprietarii au accesat magazinul online 1CCTV si, la indrumarea angajatilor, au achizitionat kitul ce cuprinde camere de supraveghere IP wireless si un NVR. Datorita tehnologiei wireless vor avea mai putine cabluri si mai multa flexibilitate.Dupa ce au instalat sistemul de supraveghere video s-au declarat socati de imaginile inregistrate de aceste camere de supraveghere IP wireless. Copii erau supusi unor adevarate chinuri. Inregistrarea reda foarte clar cum una dintre ingrijitoare, deranjata de cearta dintre doi copii i-a lovit, aplicandu-le o corectie brutala.Camerele de supraveghere au facut capturi de imagine foarte clare si au inregistrat aceste fapte. Pentru ca abuzul si neglijarea se platesc, in cele din urma, educatoarea si una dintre ingrijitoare si-au primit pedeapsa, recunoscand agresiunile.Cand achizitionam sisteme supraveghere video trebuie sa avem in vedere mai multe aspecte deoarece exista diferente notabile. Acestea pot fi de interior sau exterior, dome sau bullet, IP sau analogice, fixe sau motorizate, cu sau fara infrarosu, cu sau fara microfon, care vin sau nu insotite de accesorii.Cele mai multe camere performante au incluse functii precum detectia la miscare, privacy masking, BLC, functia PEAK (high light suppression), DWDR, 2DNR, iluminare scazuta, Sense-up. Pentru unele persoane mai tehnice, aceste camere de supraveghere ieftine sunt simplu de instalat, dar daca nu va pricepeti puteti recurge la o firma care se ocupa cu asa ceva.Securitatea si siguranta primeaza, de aceea apelati numai la profesionisti cand alegeti un kit de supraveghere video si alegeti magazine specializate in acest domeniu, precum 1CCTV.