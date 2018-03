De ce nu merita sa-ti iei placi video de ultima generatie imediat dupa lansare

In ultimii ani au devenit tot mai frecvente asa numitele placi video integrate. Ce sunt acestea? Avansul tehnologic i-a ajutat pe producatori sa produca procesoare tot mai mici, mai ales pentru telefoanele mobile, iar acestor procesoare le-au integrat placi video.Aceste placi video sunt tot mai performante de la an la an, motiv pentru care producatorii le-au "importat" si pe laptopuri sau calculatoare office sau entry si mid-level, intrucat acestea nu au nevoie de foarte multa procesare grafica.Unele jocuri cu rezolutii mai mici si fara prea mari cerinte se pot juca fara probleme pe calculatoare cu placi video integrate.Pentru ultimele aparitii in materie de jocuri, insa, si pentru cele mai complexe, tot placile video clasice, dedicate, raman cele mai bune. Deocamdata. La task-uri complete, la jocuri complexe, la procesare 3D sau editare video/foto, recomandabil ar fi sa mizam pe placi video dedicate Asadar, daca iti construisti singur un sistem desktop PC, ar trebui sa cauti placi video dedicate pentru echiparea calculatorului tau.Daca nu ai un buget prea mare - si in general, cei care isi construiesc singuri sistemele desktop PC cauta tocmai sa obtina un calculator personal performant dar mai ieftin decat daca l-ar cumpara gata asamblat din comert - poate n-ar trebui, insa, sa te orientezi spre ultimele aparitii in materie de placi video.Chiar daca performantele acestora sunt mai mari, diferenta fata de modelele precedente de placi video nu sunt semnificative (10-20% mai mari), dar pretul este sensibil mai ridicat.Asadar, investitia nu este una care sa merite din punct de vedere al raportului calitate/pret.In plus, placile video se schimba oricum o data la 2-3 ani, asa ca vei avea timp sa-ti iei oricum ultimul model, doar ca o poti face dupa ce se mai ieftineste, nu imediat dupa lansare.Un alt motiv pentru care n-ar trebui sa cumperi placi video recent lansate este urmatorul: in momentul aparitiei unei noi generatii de placi video apar doar modelele stock, iesite de pe poarta fabricii nVIDIA sau AMD.Asteapta modelele cu racire custom, testate de producatorii mari precum ASUS, Gigabyte, Sapphire, MSI, Zotac etc.Indiferent ce pretentii ai si ce asteptari, cu siguranta gasesti pe site-urile magazinelor online de la noi placi video din penultima generatie, care sa-ti indeplineasca toate aceste asteptari, dar la un pret mult mai accesibil.