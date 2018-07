Ce caracteristici sunt importante cand iti alegi un laptop in 2018?

Prima intrebare in luarea deciziei: La ce vei folosi laptopul?

Design-ul

Stabilitatea sistemului de operare

Autonomia

Brandul

Iar daca a venit vremea pentru un model de laptop-uri in rate , cu siguranta vei fi coplesit de ofertele magazinelor online si offline. Incearca sa nu te lasi "ispitit" de un model "fotogenic", in curand vei observa ca multe dintre caracteristicile acestuia nu se potrivesc nevoilor tale.Cele mai practice laptop-uri pe care le poti achizitiona in momentul de fata trebuie sa aiba un display mare (de preferat, 17 sau 19 inch), placi video integrate, memorie RAM si rezolutie Full HD.Producatorul, dimensiunea, performantele, conectivitatea, displayul si autonomia bateriei sunt toti factori principali de care ar trebui sa tii cont inainte de a apasa pe butonul "Comanda acum".Ca sa treci mai usor peste "hatisurile de marketing", sa intelegi mai bine cum functioneaza un laptop si sa il alegi pe cel care ti se potriveste, te invitam sa parcurgi materialul acesta.Desi poate te intrebi de ce ar trebui sa raspunzi, ei bine, asa poti afla modelul de laptop care se potriveste nevoilor si stilului tau de viata.Daca vrei un model de laptop, pe care sa il achizitionezi in rate cu ajutorul Card Avantaj , este foarte important sa iti stabilesti limitele de utilizare: pentru poze, pentru a naviga pe Facebook si alte retele sociale, pentru email-uri sau pentru a viziona filme?Cei mai pretentiosi utilizatori se vor uita, cu siguranta, la un laptop cat mai performant, capabil sa ruleze jocuri, sa faca fata cerintelor de grafica, sa lucreze bine pe mai multe aplicatii simultan, pe editare foto etc.Iar pentru toate acestea, au pregatit un buget de cel putin 4.000 de lei pentru a alege un model cu o rezolutie mai buna a ecranului, un procesor mai puternic, mai multa memorie RAM si un hard disk de capacitate mai mare.Portabilitatea, o alta caracteristica importanta in alegerea modelului de laptopIn principiu, portabilitatea este strans legata de dimensiunea laptopului. Daca esti mereu pe drumuri si la intalniri, iti vei dori un laptop de mici dimensiuni si slim, in detrimentul modelelor mai performante.Un alt detaliu - dimensiunea laptopului este strans legata de cea a ecranului. De regula, laptopurile cu un display de 12-14 inch sunt mai usoare, comparativ cu cele tip desktop-replacement de 17.3 inch.Pe piata din Romania vei gasi laptop-uri cu ecran de 15 inch, un standard ce multumeste pe toata lumea: e un compromis intre o oarecare portabilitate si performante superioare.Aspectul estetic este un element important in luarea deciziei de achizitie. Design-ul subliniaza, totodata, calitatea materialelor folosite, care ies in evidenta datorita unui aspect premium.Cele mai multe laptop-uri expuse in magazine vin cu sisteme de operare preinstalate, precum Linux sau Windows. Modelele oferite de Apple au propriul sistem de operare, MAC OS (diverse versiuni), ceea ce iti ofera avantajul update-urilor gratuite, dar si dezavantajul ca trebuie sa iti achizitionezi diverse programe (pe care nu le poti descarca de pe Internet).Cine nu isi doreste un laptop a carui baterie sa tina pana la 8 ore? Aproximativ toate laptop-urile de pe piata au aceeasi autonomie, cu mici diferente - de la 8 la 12 ore, in functie de model. Nu este o regula, insa laptopurile mai mici tind sa aiba baterii mai rezistente, de tipul Litiu-Ion.Pasul final in luarea deciziei de achizitie trebuie sa fie cu privire la brand. Din pacate, multi dintre noi alegem mai intai brandul, apoi ne uitam la caracteristicile tehnice.Apple, Dell, Sony, HP, Asus, Lenovo... Merita pe deplin sa achizitionezi un laptop semnat de un producator renumit, mai ales daca il poti plati prin Card Avantaj , insa trebuie sa recunoastem ca atunci cand cumperi un astfel de laptop platesti brandul.