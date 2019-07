Cum alegem un laptop util pentru nevoile noastre

Tipurile principale de laptopuri

Laptopurile multimedia

Laptopurile office

Laptopurile business

Laptopurile de gaming

Ultrabook-urile

Laptopurile de tip 2 in 1

Criterii de alegere a unui laptop bun

Componentele laptopului

Decizia finala de achizitie a unui laptop

Sunt cele potrivite pentru publicul recreational, adica pentru oamenii care utilizeaza un laptop in timpul liber. Acestea au placi video dedicate si ecrane de o calitate foarte buna.Unitatea lor optica are capacitatea de a rula serialele indragite si filmele momentului. Continutul multimedia redat la o calitate buna si foarte buna reprezinta principalul argument pentru achizitia unui astfel de laptop.Se intrepatrund foarte usor cu cele de tip multimedia, multi privindu-le de fapt, ca facand parte din aceeasi categorie. Un astfel de laptop este o varianta foarte buna pentru freelanceri si micii intreprinzatori, aflati la inceput de drum.Formeaza o clasa aparte in cadrul pietei acestui tip de produs. Bateria lor este gandita inca din fazele de proiectare si productie sa reziste ore bune, obiectivul clasic fiind o zi normala de lucru, deci de opt ore. Aceste laptopuri beneficiaza de o constructie solida, puternica, de-a dreptul impunatoare.Laptopurile de acest tip sunt utilizate in companiile care pun pret pe tehnologie, inovatie si optimizarea constanta a timpului de lucru.Un astfel de laptop este prevazut cu un conector pentru docking station, fiind un element indispensabil pentru lucrul in diverse medii, la birou, in oras sau in calatorii de business.Pretul unui laptop de business este, intr-adevar, mai mare, dar dotarile produsului il justifica pe deplin.Sunt o categorie rebela, puternica si privita cu admiratie atat de catre gamerii patimasi, cat si de catre cei care doar analizeaza specificatiile acestor produse. Procesorul extrem de puternic al laptopurilor de gaming este adevaratul lor argument in piata de profil, acesta fiind de obicei, din 4 nuclee.Ca sa va faceti o parere despre importanta celor 4 nuclee, e bine de stiut ca un procesor standard are un singur nucleu (single-core.), deci proceseaza o singura instructiune la un moment dat.Placa video dedicata si sistemul de racire contribuie la perceptia ca acest produs este un lider al pietei de profil.Gamerii au nevoie ca laptopul utilizat sa fie fiabil, sa produca un zgomot cat mai redus si sa ii duca in topul performantei vizate. Un laptop de gaming este prevazut cu specificatii tehnice in acest sens.Aceste laptopuri sunt potrivite pentru cei care calatoresc frecvent, in scop recreational sau profesional. Ele au o greutate scazuta si sunt usor de transportat.Sunt atat cele al caror monitor se poate detasa de tastatura, devenind tableta, cat si convertibile, care pot fi rotite la 360 grade. Considerate la inceput mai mult apanajul celor foarte pasionati de ultimele aparitii in zona de tehnologie, acestea au prins tot mai mult in cadrul publicului larg.Oamenii au inteles treptat faptul ca un astfel de laptop poate fi un perfect inlocuitor pentru o tableta, oferind in acelasi timp posibilitati ceva mai complexe.Diagonala ar trebui sa fie un factor de baza in luarea deciziei de achizitie a unui laptop. Pentru cei mai multi dintre utilizatori, dimensiunile potrivite sunt 15.6 si 17.3 inch, dar in functie de scopul utilizarii, de exemplu, daca il folosesti pentru programare intr-o echipa DEV sau daca esti un gamer profesionist si nu iti doresti sa ocupi mult spatiu cu un monitor de sistem, un ecran de peste 18 inch poate fi de ajutor.Exista si laptopuri cu diagonala display-ului de 10 sau 11 inch, iar acestea sunt utilizate de catre cei care pleaca frecvent in calatorii.Greutatea unui laptop conteaza de asemenea foarte mult in definirea calitatii acestuia, dar si aceasta caracteristica trebuie pusa intotdeauna in context.Spre exemplu, un laptop business este mai robust, prin definitie, iar un laptop cu o diagonala de 10-11 inch (ultrabook-urile, de exemplu) are o greutate mai scazuta, tocmai pentru a fi usor de transportat si de utilizat in calatorii de afaceri si de agrement.Grosimea laptopului este vazuta drept o caracteristica importanta, pe care s-a tot pus accentul in ultimii ani, aceasta fiind in prezent, de obicei, la o valoarea medie de 2,5 cm, in scadere de la peste 3 cm. Ultrabook-urile sunt cele mai subtiri laptopuri, avand o grosime de 12-15 mm.Procesorul, placa video, ecranul si memoria RAM sunt esentiale pentru a defini standardul de calitate la care este perceput laptopul. De exemplu, pentru piata de gaming, procesorul trebuie sa fie cat mai puternic, preferabil un i7 sau un i9.Chiar daca toate aceste componente enumerate ar fi la un standard maxim de calitate, tot mai multi specialisti spun ca, in ziua de astazi, un SSD face diferenta si ca ridica automat valoarea tuturor celorlalte componente, fie ca este vorba despre un gamer, un om care vrea doar sa se distreze prin intermediul laptopului sau un om de afaceri.Fie ca te bazezi pe alegeri emotionale sau intreprinzi o cercetare extrem de minutioasa din punct de vedere tehnic atunci cand esti in cautarea unui laptop, recomandarea noastra este sa tii cont macar de unele dintre criteriile prezentate in acest articol.Vezi ce oferte gasesti, pune in balanta specificatiile tehnice si preturile si ia cea mai buna decizie pentru tine. Laptopurile bune te asteapta!