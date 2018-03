Laptop second hand pentru gamerii pasionati

In aceasta situatie variantele sunt oarecum complicat de ales in special datorita preturilor destul de ridicate pentru produsele cu specificatii optime si actualizate cu cerintele producatorilor de software dedicat pentru games.Cum spuneam, pasiunea este cea care dicteaza si ca atare exista, din fericire, o solutie prin care se poate accede la un sistem de calcul performant care in alte conditii ar putea sa coste si dublu fata de pretul unui laptop second hand din gama Alienware 17 R4 cu procesor I7 din ultima generatie.Cum poate fi posibil un astfel de salt, in jos ce-i drept, al pretului? Raspunsul este simplu si vine direct de la echipa de profesionisti care se ocupa cu repunerea in vanzare a produselor din gama IT ai caror proprietari reununta la acestea din diferite motive.Proprietarii initiali ar putea fi chiar gameri impatimiti care se indreapta spre alte sisteme mai performante, insa de cele mai multe ori acestia fac parte din cu totul alta directie, cum ar fi: firme specializate in conceperea de jocuri, firme de proiectare sau burse de marfuri care lucreaza permanent cu cele mai performante produse IT, institutii de orice tip care au in politica proprie inlocuirea la un anumit timp a intregii aparaturi de tip laptop, desktop sau printere.Din start, asa cum se poate observa, provenienta este certa si nu comporta niciun fel de problema de legalitate, prin urmare un viitor laptop second hand cu performante excelente pentru un gamer a avut un proprietar ce a renuntat la el in favoarea dotarii cu un altul, mai performant.Din acest moment intra in scena echipa IT care se ocupa cu verificarile ce tin de parte hardware, software si nu in ultimul rand de cea estetica.Sunt proceduri stadard in care se lucreaza cu programe informatice speciale ce testeaza pe rand si/sau simultan starea memoriei RAM, starea HDD, starea placii de baza si a placii video, per total starea de sanatate si buna functionare a viitorului produs pus la vanzare in categoria laptop second hand Daca toate aceste verificari conduc la un rezultat perfect, echipa software revine si verifica in ce stare sunt sistemul de operare si restul de programe standard utilitare, iar daca este necesar le reinstaleaza pe acelea care nu sunt conforme si/sau actualizate.In acest mod se naste oportunitatea de a achizitiona un laptop second hand cu un pret excelent si care va fi extrem de apreciat de catre majoritatea gamerilor cu pretentii in acest domeniu.Este important sa fie stiut ca o alta varianta, cel putin la fel de prietenoasa in privinta pretului de achizitie, este cea prin care se poate cumpara un laptop refurbished.Aceasta categorie de produse le include pe acelea care necesita in special o interventie hardware ce implica inlocuirea unor componente si practic produsul intra direct in service.Finalmente, dupa ce intregul ansamblu hardware si software este pus la punct, produsul revine in linia intai, fiind vorba acum despre un produs 100% functional si practic ca nou pentru folosire, incat sa poata satisface cerintele oricarui gamer avid de distratie.