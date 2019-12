Laptopuri refurbished si alte produse IT la preturi promotionale

Oferta magazinului online este mai mult decat generoasa incluzand produse IT intre cele mai diverse. Pe langa laptopuri si calculatoare refurbished sau SH, clientii pot achizitiona imprimante, monitoare, plottere, sisteme POS, copiatoare, incarcatoare, servere si retelistica, consumabile si conectica. Investitia in produse la mana a doua sau refurbished este considerata optima din mai multe motive.Pe rafturile virtuale ale magazinului online exista o varietate de modele de calculatoare si laptopuri refurbished si SH, potrivit de utilizat pentru task-uri zilnice la serviciu sau acasa. Calitatea lor este sustinuta inclusiv de faptul ca provin de la mari companii europene (cele refurbished) sau din stocuri nevandute, in tari precum: Anglia, Franta, Germania sau Olanda (cele SH).Brandurile care produc laptopurile second hand si refurbished vandute de Calculator Ieftin sunt cunoscute pentru eficienta lor si calitatea produselor. Intre acestea, se numara DELL, Lenovo, Toshiba, si HP. Configuratiile laptopurilor sunt diverse, clientii putand sa aleaga de la Core 2 Duo la Intel i3/i5/i7. Inainte de a fi incluse in oferta la vanzare, laptopurile sunt testate si curatate, prin urmare, se vor vinde intr-o conditie impecabila.Calculatoarele second hand si refurbished din oferta magazinului online sunt vandute la preturi avantajoase si sunt potrivite atat pentru birou, cat si pentru acasa. Din magazin pot fi achizitionate calculatoare desktop, sff, usff si tower, de la branduri de top, precum Gateway Asus, Dell, Lenovo, Fujitsu, HP si Acer.Atat pentru laptopuri, cat si pentru calculatoare, se poate opta pentru un sistem de operare Windows, licentiat prin programul Microsoft Refurbished.Clientii pot alege in functie de necesitati, intre monitoare second hand cu diagonale de la 17 pana la 24 de inch. De asemenea, pot alege intre panel TN, IPS sau PVA. Pe de alta parte, monitoarele touchscreen cu ecran capacitiv sau rezistiv sunt o solutie optima pentru magazine, sali de jocuri si restaurante.Cu diagonala de 15 sau 17 inch, astfel de monitoare se vand in carcasa originala, dar exista si varianta open frame. Similar laptopurilor si calculatoarelor, monitoarele se testeaza inainte de a fi asezate pe rafturile magazinului virtual in oferta de vanzare.In magazin sunt comercializate si imprimante SH laserjet care asigura print monocrom sau color. Pot fi achizitionate in functie de nevoi, pentru acasa sau la birou, si sunt insotite de o garantie pentru un an. Cei care stiu ca lucreaza mult pe teren, pot achizitiona o imprimanta portabila care ofera print in format A4, color sau monocrom.Provenind de la branduri de top, precum HP, Kyocera, Samsung, Brother sau Canon, in mod evident calitatea lor este foarte buna. Din oferta magazinului nu lipsesc nici multifunctionalele SH, care asigura print in format A3 sau A4, color sau monocrom.