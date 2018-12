OnLaptop.ro: Cum sa beneficiezi de diagnosticare gratuita intr-un service cu experienta?

clientul nu plateste taxa separata de diagnosticare

clientul nu se plimba cu laptopul de la un service la altul

Onlaptop, firma care pune diagnosticul, va sti in continuare ce trebuie facut

laptopul va fi reparat intr-un timp mai scurt, pentru ca deja se afla in posesia celui care a facut diagnosticul, iar la cerearea clientului se poate trece la reparatia propriu zisa.

Clientul vine cu un laptop defect in service si solicita diagnosticare pentru ca nu stie de ce laptopul se manifesta intr-un anume mod Tehnicienii verifica laptopul intr-o prima etapa - exterior, hard disk, memorie, placa de baza, incarcator, mufa de alimentare etc. Daca se detecteaza in aceasta faza cauza defectului, operatiunea se opreste aici si se poate continua cu reparatia. Daca dupa prima etapa de diagnosticare, nu exista un raspuns sigur cu privire la cauza problemei unui laptop, mai departe se fac verificari amanuntite. In general aceste verificari in detaliu presupun dezasamblarea laptopului, piesa cu piesa. Fiecare componenta se testeaza cu scopul de a fi detectata cea defecta. Aceasta este de fapt si etapa cand sunt depistate adevaratele cauze ale unor defecte de laptopuri.

In general diagnosticarea reprezinta un serviciu reparatii laptop diferit si se taxeaza ca atare. Firmele de reparatii practica diferite preturi pentru diagnosticare.La Onlaptop , de exemplu, diagnosticarea costa intre 100 si 250 de lei si. Pretul variaza foarte mult pentru ca exista diagnosticari mai simple si respectiv diagnosticari mai complexe, mai consumatoare de timp.Prin urmare, daca ai un laptop cu un defect despre a carui cauza nu stii nimic si ai un buget redus pentru reparatie, primul lucru la care te vei gandi este ca trebuie sa platesti si aceasta diagnosticare, in afara de operatiunile de reparatie propriu-zise.Da. Iata care este aceasta. La Service Laptop Onlaptop, centru de reparatii laptop, poti beneficia de diagnosticare gratuita, cu singura conditie de a efectua reparatia tot aici. Acest lucru este in avantajul clientilor din mai multe puncte de vedere:este prima etapa prin care un laptop este verificat in mod amanuntit pentru a se formula o cauza pentru defectul manifestat. Desigur, in practica unele defecte sunt mai usor de diagnosticat, in timp ce altele necesita mai mult timp si mai multa implicare din partea tehnicienilor.Raspunsul este foarte variat si este evident de ce spunem acest lucru. Sunt defecte minore care se pot diagnostica in doar cateva minute si defecte "ciudate", majore, aparent "atipice" care sunt mult mai consumatoare de timp si energie. Dar in general operatiunea de diagnosticare poate dura in medie 1- 2 zile.Chiar daca la prima vedere ati spune ca diagnosticarea pare o actiune simpla, nu este deloc asa. In anumite situatii, diagnosticarea poate dura chiar si cateva zile. Asta pentru ca unele simptome sunt similare cu cele aferente altor defecte.Daca tehnicianul se grabeste sa puna un diagnostic, pentru ca este presat de catre client, risca sa formuleze un diagnostic eronat. Evident in acest caz reparatia nu poate avea succes, pentru ca data suferi de stomac si te operezi la inima, nu ai cum sa te simti in continuare mai bine.In legatura cu reparatii laptop trebuie de asemenea sa specificam ca toate operatiunile asupra echipamentelor clientilor se fac doar la cererea lor expresa. Doar cand clientul solicita diagnosticare se poate face acest lucru. Doar atunci cand clientul isi da acceptul pentru reparatie, in urma unei diagnosticari, tehnicianul poate demara operatiunile specifice.