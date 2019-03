Sfaturi pentru achizitia unui laptop bun: de ce criterii trebuie sa tii cont

Este mai mult decat evident ca ai nevoie de unul nou. Aici vine partea grea, pentru ca pe piata exista astazi o multime de branduri, ce promit, fiecare, cele mai performante modele de laptopuri ieftine si bune Inainte de a cumpara un laptop nou, cu care sa-ti poti face treaba, este important sa stii la ce il vei folosi. Desigur, vei fi tentat sa spui ca il vei folosi la orice si ai dreptate, desigur. Cu toate acestea, una dintre activitati va fi predominanta si atunci in functie de aceasta trebuie sa alegi.Esti un jucator inrait de Battlefield 4 sau Crysis 3? Atunci cu siguranta vei alege un model din gama de laptopuri pentru gaming ieftine, dar performante. Folosesti laptopul, in mare parte, pentru editare foto sau video? In acest caz va trebui sa ai in vedere aspecte precum display-ul, procesorul si placa video.In schimb, daca te numeri printre cei ce folosesc laptopul doar pentru office, pentru taskuri simple (calcule Excel, mail-uri, copywriting, administrare site-uri, administrare conturi Social Media) cele mai importante aspecte sunt greutatea, dimensiunile si bateria. Un laptopul pentru munca trebuie sa fie usor de transportat, mai ales daca il iei acasa in fiecare seara, iar bateria trebuie sa aiba o autonomie mai mare, pentru a-ti permite sa lucrezi de oriunde.In functie de nevoile tale, poti identifica si alte criterii importante dupa care sa te ghidezi in alegerea laptopului.Multi sunt de parere ca brandul nu conteaza atat de mult, ci mai degraba performantele laptopului. Adevarul este ca tocmai brandul este cel ce determina calitatea si performanta dispozitivului.Daca in cazul multor branduri componentele sunt asemanatoare, asta se intampla pentru ca producatorii se aprovizioneaza, de cele mai multe ori, de la aceiasi furnizori. Diferentele apar insa la nivelul modului de asamblare al acestora, la atentia acordata procesului, la felul in care sunt pozitionate ventilatoarele pentru racire, la display etc.Cel mai important aspect in alegerea unui brand este fiabilitatea. Astfel, din punct de vedere al increderii, cele mai bune branduri sunt: Asus, Lenovo, HP, Sony Vaio, Samsung, Acer, Dell si, bineinteles, Apple (insa acesta intra in categoria business, avand si un pret mai piperat).Dupa brand, acesta este cel mai important criteriu in alegerea unui laptop, de pret depinzand si alegerea brandului. Majoritatea oamenilor isi aleg laptopurile dupa pret, bugetul alocat pentru un model de performante medii spre mari situandu-se in intervalul 2.000 - 4.000 de lei.Daca dispui de un buget mai mic (intre 700 - 2.000 lei), te poti indrepta catre laptopurile second hand. Nu trebuie sa iti faci griji legate de increderea vis-a-vis de firma de unde le poti cumpara sau de performantele acestora. ABD Computer, firma de renume in industria IT refurbished, ofera o gama impresionanta de laptopuri la mana a doua, testate si resigilate. Seriozitate si profesionalismul sunt atuurile ce au adus firma in top 3 companii din industrie.Asadar, avand in vedere ca stocurile ABD se actualizeaza constant, este un semn ca oamenii acorda importanta laptopurilor second-hand. Daca nu dispui acum de bugetul necesar unui laptop nou-nout, poti incerca aceasta varianta.Majoritatea laptopurilor de pe piata au astazi procesoare Intel. Dintre acestea, cele mai des intalnite sunt:● Intel Core I7;● Intel Core I5;● Intel core I3;● Intel Premium Dual Core;● Intel Celeron Dual Core.Daca te intrebi care este cel mai bun procesor, afla ca nu exista un raspuns universal valabil. Cel mai bun procesor este cel de care ai nevoie. Nu ai de ce sa platesti o suma mai mare de bani pentru un laptop cu un procesor pe care nu il vei folosi niciodata la capacitatea lui adevarata.Cu toate acestea, Intel I7 si Intel I5 sunt cele mai apreciate. Procesorul I7 este folosit, in majoritatea cazurilor, pentru editare foto si video. Procesorul I5 reprezinta alegerea cea mai buna pentru utilizatorul obisnuit, care lucreaza, se joaca sau programeaza pe laptop.Este cel mai important aspect pentru cei ce folosesc laptopul la editare foto, video sau, in general, pentru grafica.Referitor la dimensiunea ecranului, recomandarea specialistilor este 15.6 inch. Un display cu diagonala de 18 inch este prea mare si poate obosi ochii (are si un pret mai mare), iar diagonala de 12 inch este mult prea mica si forteaza ochii (mai ales daca este vorba despre un laptop de birou).Aducand in discutie rezolutia, cel mai comun astazi este HD Ready (1366x768 pixeli sau 1600x900 pixeli), insa, in functie de nevoile tale, poti alege o rezolutie mai mare.Un aspect important pe care trebuie sa il stii este ca exista o diferenta intre HD Ready si Full HD sau Ultra HD. Acestea au o calitate vizuala mai buna, dar sunt si mult mai scumpe. De exemplu, laptopurile de gaming mai ieftine, dar nu numai, au rezolutie Full HD (1920x1080, format 16:9 sau 1920x1200, format 16:10).Autonomia bateriei are directa legatura cu celelalte componente ale laptopului. Un procesor puternic, un display mare, o capacitate mare de stocare, vor necesita cu siguranta o baterie puternica, dar care, inevitabil, se va consuma mai repede.Bateriile pentru laptop, fie ele de 3, 4, 6, 8, 9 sau 12 celule, toate sunt de tip Lithium-Ion. De aceea, se pot clasifica doar in baterii clasice (sunt detasabile si se pot inlocui usor) si baterii interne (cele din ultrabook-uri care sunt foarte greu de schimbat, daca nu chiar imposibil).Sistemul de racire integrat este extrem de important, mai ales in cazul unui laptop ultra performant, cu procesor puternic. In timpul utilizarii intense, laptopul se supraincalzeste, lucru ce ingreuneaza si mai mult functionarea, nefiind oricum benefic pentru dispozitiv.Pentru un sistem de racire complet, poti cumpara si un ventilator mobil, pe care sa-l asezi sub laptop, in timp ce lucrezi.Tinand cont de nevoile tale, in primul rand, si de recomandarile specialistilor sau ale prietenilor, poti face o alegere inteleapta in ceea ce priveste laptopul. Nu te avanta catre cele mai noi tehnologii daca nu ai intr-adevar nevoie de ele.