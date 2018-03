Trei variante de laptop second hand cu performante ridicate

Pentru ca nu are niciun sens sa cheltui o suma foarte mare de bani, care sa afecteze profitul companiei tale in primele luni, solutia optima pentru tine este sa achizitionezi un laptop second hand.In continuare, iti vom prezenta cateva modele de laptop second hand de top, de la producatori renumiti la nivel international, cu un aspect spectaculos si cu performante mai ridicate decat multe dintre laptopurile noi aflate in acest moment pe piata.Daca vei alege un furnizor de echipamente IT second hand de incredere si cu o experienta indelungata pe aceasta piata, vei face o achizitie inteleapta si vei obtine un produs fiabil, care nu se va defecta iremediabil in primele luni, chiar si in cazul unei utilizari intense.Acest laptop second hand se remarca prin procesorul Intel Core i7-4600U, de generatia a 4-a, care dezvolta o frecventa de 2,10 GHz (3,30 GHz in modul turbo).Lenovo ThinkPad X1 CARBON dispune de o memorie RAM de 8 GB DDR 3 si un hard-disk de 240 GB SSD, mult mai rapid decat un HDD.Acest laptop second hand cantareste doar 1,62 kg, este dotat cu Bluetooth 4.0 si are un ecran de 14 inch.In ceea ce priveste conectivitatea, Lenovo ThinkPad X1 CARBON dispune de 2 porturi USB 3.0, un port RJ-45, iesire audio, microfon, Display Port si HDMI.Procesorul Intel Core i5-5200U de generatia a 5-a dezvolta o frecventa de 2,20 GHz (2,70 GHz in modul turbo) si face din acest laptop second hand unul foarte performant.Display-ul de 14 inch este LED Full HD, memoria RAM are o capacitate de 8 GB DDR 3, iar hard-disk-ul este de 128 GB SSD.Alte avantaje ale acestui laptop second hand includ greutatea de doar 1,36 kg, dimensiunile reduse, 31 x 21,53 x 2,1 cm, dar si faptul ca este dotat cu 4 porturi USB 3.0.Acest laptop second hand este dotat cu un procesor Intel Core i5-2520M de generatia a 2-a, cu o frecventa de 2,50 GHz (3,20 GHz in modul turbo).DELL Precision M6600 are un ecran de 17,3 inch cu tehnologie LED, o memorie RAM de 4 GB DDR 3 si un hard-disk de 320 GB HDD.De asemenea, acest model de laptop mai are si2 porturi USB 2.0, 1 port RJ-45, iesire audio, microfon, VGA si HDMI, iar placa video este Intel HD Graphics 4000.Indiferent ce laptop second hand iti doresti, daca apelezi la Interlink, companie aflata pe aceasta piata inca din 1997, beneficiezi si de urmatoarele avantaje: transport gratuit, livrare rapida in maximum 48 de ore in toata tara si o garantie standard de 12 luni, care poate fi prelungita pana la 5 ani, prin intermediul serviciului de garantie extra.