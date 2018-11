10 beneficii ale serverelor VPS pentru companiile mici si medii

Ce este un VPS?

Beneficiul 1: O fiabilitate crescuta

Beneficiul 2: Resurse dedicate

Beneficiul 3: Performante ridicate

Beneficiul 4: Software

Beneficiul 5: Accesul root

Beneficiul 6: Servere VPS cu administrare inclusa

Beneficiul 7: Asistenta tehnica profesionista

Beneficiul 8: Monitorizarea serverului VPS

Beneficiul 9: Gazduirea de domenii / website-uri multiple

Beneficiul 10: Backup

Fata de un abonament de gazduire shared, un VPS ofera putere de procesare / memorie superioare si in plus, posibilitatea extinderii. Un server VPS performant asigura izolarea resurselor si va ofera certitudinea ca toate resursele contractate sunt disponibile pentru website-urile gazduite pe acel server virtual.Serverele VPS (servere virtuale private) sunt o "impartire" a resurselor unui server fizic utilizand o tehnologie de virtualizare. Mai precis, un server fizic este impartit logic intre mai multe servere VPS, fiecare avand resurse garantate - CPU, memorie si spatiu de stocare.Un server VPS este complet independent de alte VPS-uri care sunt gazduite pe acelasi server fizic.Independenta unui VPS fata de alte servere virtuale inseamna ca acestea nu folosesc in comun resurse. Comparativ cu serviciile de gazduire web de tip shared, aceasta caracteristica face un VPS mult mai fiabil.Pe un serviciu gazduire de tip shared, actiunile unui utilizator sau procesele / traficul de pe un singur website pot afecta si alti clienti gazduiti pe aceeasi platforma. Acest tip de probleme nu exista pe un server VPS.Ca si in cazul unui server dedicat , toate resursele unui VPS sunt dedicate website-urilor dvs. Resursele precum spatiul de stocare, procesorul si memoria oferite de un VPS sunt semnificativ mai mari fata de un abonament de gazduire web shared; acest lucru inseamna ca puteti avea trafic mai mare sau gazdui mai multe aplicatii.Cu mai multe resurse dedicate exclusiv pentru nevoile websiturilor dvs., veti obtine performante mai bune. Puterea de procesare crescuta insemna ca website-ul dvs. se va incarca mult mai rapid iar accesul utilizatorilor la website-ul dvs. va fi mai rapid, conversiile dar si indexarea in motoarele de cautare vor fi imbunatatite.In plus, orice proces care va fi executat pe server va rula mai rapid si va avea un impact mai scazut fata de alte operatii care sunt executate in acelasi timp. In mod special aceste imbunatatiri sunt vizibile in cadrul interogarilor in bazele de date.In cazul in care folositi un abonament de gazduire shared, nu aveti libertate in alegerea sistemului de operare sau a instalarii altor software-uri.Pe un VPS puteti alege sistemul de operare dintre mai multe variante, respectiv puteti sa il configurati in functie de cerinte specifice sau puteti instala software-uri care nu sunt disponibile pe platforma de gazduire shared.Abonamentele de tip shared limiteaza si tipul de websituri care pot fi gazduite, in general din cauza resurselor utilizate sau a posibilelor conflicte cu alte aplicatii. Pe un VPS singurele limite sunt cele globale - procesor, memorie si storage.Alegerea unui VPS va permite accesul root (cu drepturi de administrator) . Acest tip de acces permite instalari de software (in masura in care detineti cunostintele necesare).Accesul root permite administratorului acces total pe serverul VPS.In cazul in care considerati ca securizarea sau aplicarea update-urilor pe un VPS inseamna ca trebuie sa administrati dvs. serverul, veti fi incantanti sa aflati ca HostX.ro preia aceasta responsabilitate.Optand pentru un abonament care include acest serviciu puteti lasa grija acestor proceduri in grija HostX.ro. O echipa experimentata se va ocupa de update-urile software si va asigura securitatea si buna functionare a serverului.Unul din avantajele serviciilor de hosting VPS administrate este asistenta tehnica 24/7; un expert va poate ajuta in rezolvarea problemelor de ordin tehnic. Asistenta tehnica va pune la dispozitie servicii de consultanta privind securitatea si performanta serverelor VPS astfel incat acestea sa functioneze la parametri optimi.In conditiile cresterii numarului si amplorii atacurilor cibernetice, monitorizarea serverului VPS este extrem de importanta. Monitorizarea unui server VPS limiteaza problemele ce pot decurge din atacurile informatice sau orice alte probleme tehnice prin interventia rapida si eficienta a unei echipe specializate.Desi gazduirea de website-uri multiple poate fi realizata si pe platforme de gazduire web shared, resursele alocate in cazul acestor servicii sunt limitate. Cu cat aveti mai multe web site-uri active pe un pachet de gazduire web shared cu atat acestea functioneaza mai greu iar performantele se reduc.Folosind un server VPS care dispune de resurse superioare unui abonament shared, gazduirea mai multor domenii este mult mai facila, website-urile functionand cu performante superioare.Serviciul de backup este o parte esentiala a abonamentului dvs. de gazduire VPS. Este important ca serverul dvs. VPS sa dispuna de o solutie de backup automatizata iar backup-urile planificate sa acopere nevoile dvs. pentru situatii exceptionale (coruperi de informatii, stergeri de fisiere sau inregistrari din baza de date, etc.)HostX.ro ofera servicii de backup incremental pentru realizarea de copii ale informatiilor de pe serverul dvs. VPS. In cazul stergerii unui fisier din greseala este posibila restaurarea unei versiuni anterioare.Gazduirea VPS va ofera o modalitate facila prin care puteti face trecerea de la un serviciu de gazduire shared la o solutie care dispune de toate facilitatile unui server dedicat: mai multe resurse, control mai bun si o mai buna flexibilitate.Adaugati la aceste aspecte serviciile administrate si suportul tehnic de care dispuneti in cazul achizitiei unui VPS si aveti solutia ideala pentru un business mic sau mediu.