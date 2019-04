5 aplicatii pentru case de marcat si imprimante

Solutiile mobile destinate deopotriva comerciantilor mici si mijlocii, dar si celor volati sau lanturilor de distribuie, au inceput sa fie printre preferatele intreprinzatorilor.Producatorii de echipamente fiscale vin in intampinarea clientilor cu aplicatii diverse care tin pasul cu noile tendinte tehnologice.Astfel, companiile care intentioneaza sa isi eficientizeze procesul de vanzare prin integrarea unor solutii mobile au la dispozitie sisteme inteligente care pastreaza in siguranta toate datele, reduc semnificativ costurile, economisesc spatiu si confera mobilitate. Descopera cateva aplicatii performante pentru case de marcat si imprimante fiscale.FiscalWire este un driver de comunicatie destinat caselor de marcat Datecs. Aplicatia ajuta programele de vanzare externe sa transmita comenzi in regim de conectare la calculator. Sistemul este disponibil in doua variante, Basic si Professional, si include o multime de facilitati.Printre specificatii se regasesc tiparirea codului fiscal direct din driver si inregistrarea operatiunii de eliberare avans numerar (cash-back), prevalidare fisiere de comanda bon fiscal pentru evitarea blocajelor, tiparirea rapoartelor X si Z, tratarea erorilor in FiscalWire si rezolvarea lor rapida impreuna cu utilizatorul.Diver-ul ofera atentionari in diverse situatii, de exemplu cand lipseste hartia, nu a fost efectuat raportul zilnic, casa este deconectata sau jurnalul electronic este plin.FiscalWire poate extrage din echipamentul fiscal fisiere .xml pentru ANAF si le copiaza totodata catre un server, tipareste rapoarte periodice si sumar ori permite utilizatorului sa isi seteze singur data si ora.Atunci cand esti nou in afaceri si cauti case marcat jurnal electronic ai nevoie totodata si de un registru mobil pentru a fi conectat in permanenta cu business-ul tau. eGoli este instrumentul perfect care te tine la curent cu activitatea economica. Indiferent de locatia ta, aplicatia are capacitatea de a oferi rapoarte in timp real despre situatia vanzarilor, a incasarilor si a stocurilor de produse. Este un sistem util si eficient cu ajutorul caruia iti gestionezi afacerea fara sa pierzi prea mult timp sa inventariezi marfurile sau sa verifici situatiile financiare.In scopul usurarii activitatii zilnice a comerciantilor a fost dezvoltata si aplicatia DUDE. Aceasta reprezinta un sistem identificabil ce contine si o interfata de vanzare pentru noile case de marcat si imprimante fiscale Datecs. Pentru a veni in sprijinul antreprenorilor din toate domeniile, Datecs a inlocuit modelele populare de case de marcat MP55B, DP05 si DP25 BT cu dispozitive care integreaza functionalitati si interfete multiple. Noile modele pot fi dotate cu Bluetooth, baterie de Li-Ion cu capacitate mare ce ofera autonomie extinsa sau interfete LAN ce permit includerea intr-o retea locala.Aplicatia DUDE este disponibila in versiunile Universal si Engine, poate fi descarcata gratuit si este avizata si pentru imprimantele fiscale.Intreprinzatorii care vor sa isi inventarieze marfurile foarte rapid au la dispozitie sistemul software Gestio Inventory. Este vorba despre o aplicatie de tip add-on special conceputa pentru platforma iOS ce permite verificarea produselor prin utilizarea tehnologiei codurilor de bare. Aceasta functioneaza impreuna cu un dispozitiv iPhone, iPad sau iPod caruia i se ataseaza un accesoriu extern pentru scanarea codurilor. In prezent, sunt utilizate scannerele Datecs din seria Linea Pro si Infinea TAB. Pentru procesul de inventariere, marfa trebuie sa fie etichetata prin sistemul de coduri de bare si apoi fiecare produs este scanat cu ajutorul dispozitivelor mobile pe care este instalata aplicatia. Utilizatorii pot descarca aplicatia gratuit din Apple Store.Aceasta aplicatie permite efectuarea de vanzari prin intermediul telefoanelor si al tabletelor, cu tiparirea bonurilor pe o imprimata Bluetooth de dimensiuni reduse. Practic, comerciantii economisesc timp si spatiu si beneficiaza de mult mai multa mobilitate. Fiscal Print tipareste bonuri fiscale pe imprimanta Datecs FMP10, in conformitate cu legislatia din Romania. Sistemul permite configurarea imprimantei si tiparirea de rapoarte. Comerciantiii pot folosi aplicatia in scopul reducerii activitatilor zilnice extrem de solicitante si pentru imbunatatirea vanzarilor.Fiscal Print permite importul unui catalog de articole preluat din email, precum si exportul bazei de date complete, iar vanzarile se pot efectua atat direct din aplicatie cat si prin declansare din sisteme externe.Utilizarea aplicatiilor reprezinta cea mai simpla modalitate de a face afaceri pentru antreprenorii care vor sa obtina totul in cel mai rapid si intuitiv mod. Aceste solutii ajuta firmele sa isi simplifice procesul de vanzare si contribuie la eficientizarea angajatilor. In unele cazuri, aplicatiile pot deveni o extindere mobila a unui sistem de vanzare si gestiune deja implementat, astfel ca beneficiile folosirii lor sunt uriase.