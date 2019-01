Cele mai bune tablete din 2018 - Protableta.ro

iPad-ul, mereu un lider

Samsung, un competitor de temut pentru Apple

O categorie aparte de tablete e reprezentata de cele produse de Apple. Ele au un sistem de operare propriu si se disting prin cateva trasaturi definitorii. In general, Apple lanseaza pe piata un nou model al tabletei Ipad in luna septembrie. Modelul din 2017 s-a distins printr-o durata de viata mai mare a bateriei, capacitate de stocare dubla si o memorie RAM mai mare.De la noul model Amazon Fire se asteapta imbunatatirea la un touchscreen tableta mai mare si o rezolutie mai buna a display-ului. Totusi, numarul mic de aplicatii oferite pentru aceasta platforma este scazut, ceea ce tine tableta undeva pe un loc marginas in preferintele utilizatorilor, in ciuda numeroaselor ei calitati.iPad-ul ramane mereu un lider pe piata tabletelor. Ultimul model, iPad Pro 9.7 are trasaturi tehnice de varf. Undeva in zona de touchscreen tableta se gasesc senzori speciali (care nu sunt vizibili) ce detecteaza lumina in orice camera sau mediu exterior te gasesti. Astfel, inclusiv culoarea fondului ecranului este adaptata pentru a arata mai mult ca o hartie atunci cand citesti ceva. Rezolutia acestui afisaj este de 2048 x 1536 de pixeli.O alta trasatura importanta este procesorul A10X Bionic din dotarea tabletei, acesta fiind cel mai rapid procesor prezent pe un model de tableta al celor de la Apple. Cei care vor sa conecteze o tastatura la ea pot folosi conexiunea speciala dedicata de producator acestei optiuni importante.Nu va mai fi nevoie sa apelezi la conexiunea de tip Bluetooth atunci cand vrei sa folosesti tastatura. Totul e completat de camera fata de 12 MP si de cele 9-10 ore de autonomie garantata de bateria puternica.Daca nu esti convins de oferta Apple, atunci poate ar trebui sa te orientezi spre o tableta cu sistem de operare Android. Samsung este lider pe aceasta piata, iar ultimul model, Galaxy Tab S4, e o achizitie ce nu ar trebui ratata. Producatorul sud-coreean a dotat acest model cu un touchscreen tableta de 10.5 tot la o rezolutie de 2560 x 1600 de pixeli.Procesorul SnapDragon 835 MSM8998 OctaCore cu o memorie RAM de 4 GB. Aceste dotari permit un multitasking pe masura, ceea ce nu te va dezamagi niciodata. La exterior, tableta celor de la Samsung arata impecabil, avand un element elegant din metal pe margimea carcasei din plastic.In privinta bateriei, autonomia de 10 ore poate convinge pe oricine de faptul ca tableta merita achizitionata deoarece nu te va lasa la nevoie niciodata.