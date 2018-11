AtelierulTau.ro, cel mai mare Black Friday din Romania la scule si unelte

Site-ul a anuntat ca Black Friday va incepe anul acesta joi, 16 noiembrie, dupa amiaza.In oferta de anul acesta intra peste 1.800 de produse diferite, dintre care se gasesc deja in stoc peste 20.000 de unitati, de la branduri precum Bosch, Metabo, DeWalt, Makita, Karcher, Telwin, Unior, Raider, IUS, ProWeld, Jasic, Masalta, Progarden, Stager ; aceastea fiind doar o mica parte din cele aproximativ 60 de branduri participante.Printre categoriile de sculele care se regasesc in oferta amintim: polizoare, masini de gaurit si insurubat, fierastraie, rotopercutoare, slefuitoare, aspiratoare, nivele cu laser, dar si o gama variata de accesorii compatibile.Ca sa ai acces din timp la ofertele Black Friday 2018 de la AtelierulTau.ro , aboneaza-te la newsletter si vei fi la curent cu toate reducerile, noutatile si produsele vedeta din cel mai asteptat eveniment de cumparaturi al anului.Conceptul de Black Friday a aparut in Romania in anul 2011 si de atunci este intr-o continua crestere, fiind de departe cel mai ateptat moment al anului in ceea ce priveste reducerile marilor magazine.