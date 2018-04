Bitdefender lanseaza Bitdefender BOX in Romania, primul produs din lume care protejeaza dispozitivele conectate de atacuri cibernetice

Dezvoltat si fabricat in Romania

Protectie integrata la nivel de retea

Cand viata personala devine un mit

Bitdefender BOX, produs ajuns acum la cea de-a doua generatie, este dezvoltat integral de echipa de cercetare si dezvoltare din Romania. Productia acestuia a inceput in toamna anului trecut in fabrica de la Satu Mare a grupului german Zollner.Produsul este deja disponibil la vanzare in Statele Unite ale Americii, Canada, Germania si Franta, urmand a fi lansat si in Japonia.Bitdefender BOX va fi comercializat la pretul de 999,99 lei. Produsul va fi disponibil in prima luna in exclusivitate la eMAG, iar ulterior va putea fi cumparat si de pe site-ul Bitdefender si de la partenerii autorizati. Dupa primul an de utilizare, abonamentul anual costa 299,99 lei.Bitdefender BOX foloseste expertiza de peste 16 ani a companiei in segmentul software si inglobeaza 21 de brevete de inventie inregistrate de cercetatori din echipele din Bucuresti, Cluj-Napoca, Iasi si Timisoara.Produsul este rezultatul programului de stimulare a inovatiei in Bitdefender, in care angajatii pot aloca 20% din timpul petrecut la birou dezvoltarii de idei out-of-the-box, menite sa genereze un grad crescut de inovatie.Bitdefender a investit 89 de milioane de euro in cercetare si dezvoltare in perioada 2014-2017, iar un sfert din acest buget este alocat proiectelor cu potential de a deveni revolutionare, precum Bitdefender BOX.Noul Bitdefender BOX a fost lansat in luna noiembrie a anului trecut pe piata din Statele Unite cand a primit si premiul Honoree CES Innovation Award in categoria cybersecurity.Bitdefender este prima companie din lume care a lansat in 2015 un dispozitiv de securitate ce anticipa tendintele unei piete in care tot mai multe dintre aparatele electronice folosite zilnic se conecteaza la internet, fara ca utilizatorii sa aiba posibilitatea sa le protejeze de amenintari cibernetice.Bitdefender BOX este primul produs hardware al Bitdefender si protejeaza de amenintari informatice atat dispozitivele traditionale (telefoane, laptopuri, tablete, PC-uri), cat si televizoare smart, termostate, camere web, sisteme de acces in locuinta, console de jocuri, frigidere, masini de spalat si aparate de aer conditionat conectate la internet, intrerupatoare si instalatii de iluminat, prize sau senzori de miscare.Bitdefender BOX blocheaza toate adresele URL nesigure sau periculoase pentru a proteja utilizatorii impotriva tentativelor de phishing si frauda online. Modulul de evaluare a vulnerabilitatilor scaneaza, identifica si evidentiaza in mod continuu punctele slabe ale retelei in materie de securitate.Dispozitivul identifica si blocheaza tentativele de exploatare a vulnerabilitatilor dispozitivelor din retea. Cand un dispozitiv nou se conecteaza la retea, Bitdefender BOX il detecteaza rapid si trimite o notificare imediata catre aplicatia Bitdefender Central astfel incat utilizatorii sa poata controla actiunile permise pentru dispozitivul respectiv.Sistemul de prevenire a atacurilor externe inspecteaza traficul de internet si indica orice incercare de a exploata vulnerabilitati in gadgeturile smart din casa, inclusiv prin incercari de spargere a parolelor.Bitdefender BOX este capabil sa se interconecteze cu asistentii din locuinte inteligente, precum Google Home si Amazon Echo, si le va permite utilizatorilor, printre altele, sa foloseasca inclusiv comenzi vocale ca sa scaneze de amenintari informatice anumite dispozitive sau sa intrerupa conexiunea la internet cand aceasta nu este necesara.Bitdefender BOX va incorpora si solutiile de asistenta parentala, care le permit parintilor sa asigure siguranta online a copiilor.Circa 46% dintre romani se arata ingrijorati ca un eventual atacator ar putea prelua oricand controlul dispozitivelor inteligente pe care le folosesc zilnic, ceea ce ii expune la furt de date personale, spionaj si invadarea vietii private, arata un studiu realizat in 2017 in mediul urban de iSense Solutions, la comanda Bitdefender.Dispozitivele conectate la internet pot avea o serie de vulnerabilitati comune, de la probleme severe legate de securitate, pana la mecanisme de autentificare slabe si chiar comunicare necriptata cu serverele producatorului, ce permite accesul neautorizat al atacatorilor la acestea.", spuneExpertii Bitdefender mai avertizeaza ca aceste vulnerabilitati le permit atacatorilor amatori sa compromita cu usurinta reteaua de Internet a utilizatorilor, mizand si pe faptul ca multi romani nu stiu ca locuiesc intr-o casa inteligenta si, in consecinta, nu constientizeaza pericolele la care se expun.Cele mai multe dintre problemele identificate sunt comune si deja cunoscute, unele de mai bine de patru ani, ceea ce arata ca producatorii dispozitivelor nu sunt interesati sa ruleze algoritmi de securitate complecsi si nici sa faca in mod constant diverse actualizari de software, desi unele gadgeturi au o durata de folosinta indelungata. De obicei, credentialele de acces sunt foarte slabe, astfel ca incercarile de spargere a parolelor reusesc, in medie, in unu din patru cazuri. Bitdefender este o companie de securitate informatica cu activitate la nivel global, care furnizeaza solutii revolutionare de protectie impotriva amenintarilor complexe catre 500 de milioane de utilizatori din peste 150 de tari.Inca din anul 2001, Bitdefender a dezvoltat tehnologii recunoscute la nivel international destinate securitatii pentru piata rezidentiala si corporatii si a devenit un furnizor de incredere pentru protectia terminalelor si infrastructurilor hibride.Activitatile de cercetare si dezvoltare derulate in ultimii 16 ani si parteneriatele strategice permit Bitdefender sa ofere clientilor sai solutii de securitate solide si de incredere.Mai multe informatii sunt disponibile pe http://www.bitdefender.ro/box