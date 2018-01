CES 2018 incepe in Las Vegas: De la roboti la masini autonome si e-sanatate, noile tehnologii vor atrage si anul acesta peste 170.000 de vizitatori

Devenite motoarele acestui sector, asistentii vocali si inteligenta artificiala ar urma sa se regaseasca la toate standurile salonului si in numeroase obiecte si aparate, au explicat duminica reprezentantii Consumer Technology Association (CTA), asociatia care organizeaza salonul CES, cu ocazia unei conferinte de presa. "Suntem intr-o era a conectivitatii", a concluzionat Steve Koenig, de la CTA.Incepand de la locuintele conectate, dintre care cele mai cunoscute sunt Echo de la Amazon sau Home de la Google, devenite veritabile vitrine de prezentare in materie de comanda vocala si inteligenta artificiala. Noi modele, de la cele de baza pana la cele de varf, ar urma sa fie prezentate saptamana aceasta la Las Vegas.Dincolo de locuintele conectate, asistentii vocali si inteligenta artificiala vor continua sa integreze, pe langa smartphone-uri, automobilele, robotii, platformele de realitate virtuala pentru a le face mai capabile sa se adapteze la utilizatorul sau, au explicatii reprezentantii asociatiei CTA.In continuare foarte asteptati, robotii vor sa devina insotitori, comparabili cu un nou animal de companie al unei locuinte: precum Kuri, (Mayfield Robotics) sau Buddy, de la firma franceza Blue frog.Automobilele autonome, si ele o dovada a progreselor realizate in materie de inteligenta artificiala, vor avea un loc important la CES.Considerat drept tehnologia viitorului, automobilul autonom a devenit un adevarat Graal la care lucreaza majoritatea constructorilor auto precum si numeroase companii din sectorul tehnologic.Deja de mai multi ani CES incepe sa semene cu un salon auto, numerosi constructori, precum Renault-Nissan, Toyota, Hyundai sau Ford, precum si producatori de echipamente auto (Valeo, Faurecia sau Delphi) fiind prezenti la Las Vegas pentru a-si arata ultimele noutati.La fel ca si in ultimii ani, e-sanatatea va atrage si ea atentia vizitatorilor salonului CES, de la o periuta de dinti contectata la un stilus de analiza a sangelui pentru persoanele care sufera de diabet.Cu toate acestea, ramane de vazut daca incertitudinile aparute recent dupa dezvaluirea unor deficiente majore de securitate in micro-procesoare --Spectre si Meltdown-- vor fi resimtite la salonul de la Las Vegas.CES este cel mai mare salon de tehnologie din lume destinat marelui public, organizatorii mizand in acest an pe 170.000 de vizitatori si aproximativ 4.000 de expozanti veniti din 150 de tari. Delegatia franceza este a treia ca marime prezenta la CES dupa cea a SUA si a Chinei.